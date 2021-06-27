«عمومية المحترفين» تبحث تحديات مستقبل كرة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اجتماع الجمعية العمومية العادي للموسم الرياضي 2020 - 2021، وذلك عصر اليوم، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وحضور ممثلي الأندية المحترفة الـ 14 وأعضاء مجلس إدارة الرابطة ووليد الحوسني المدير التنفيذي، وأُقيم الاجتماع بتقنية الاتصال المرئي «عن بُعد» تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد - 19».

سبق الاجتماع عرض فيديو وجهت عبره الرابطة رسالة تقدير وعرفان للأندية المحترفة على مجهوداتهم على مدار الموسم، التي تكللت بنجاح المسابقات من مختلف النواحي وتجاوز جميع التحديات في موسم استثنائي للكرة الإماراتية والعالمية.

وألقى عبدالله ناصر الجنيبي رئيس الرابطة كلمة جاء فيها: يسعدنا أن نلتقي معكم في اجتماع الجمعية العمومية العادي لموسم 2020 - 2021، وباسمكم جميعاً نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى قيادتنا الرشيدة التي أولت الاهتمام، وكان لها الفضل الرئيسي في إنجاح هذا الموسم من دعم وتوجيه، وتوفير كافة السبل التي مكنتنا من إنهاء هذا الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

وأضاف: «هذا الدعم كان له عظيم الأثر، الكثير من التحديات واجهت من دوريات العالم بشكل كبير، لكن ولله الحمد استطعنا في دولة الإمارات أن نكمل الموسم، ليس هذا فحسب بل ونستضيف العديد من الفعاليات والأندية والمسؤولين الرياضيين، وأن تكون الإمارات فعلاً هي الجهة التي تستضيف كافة الأحداث خلال هذه الفترة، الأمر الذي يدل دليل على نجاح منظومة العمل ككل».

واسترسل الجنيبي: «أتقدم باسمي وباسم إخواني أعضاء مجلس إدارة رابطة المحترفين بالشكر لكم أنتم كأندية أعضاء الرابطة، فبفضل التزامكم بالإجراءات، وتطبيق كافة المعايير استطعنا إنهاء الموسم بشكل مميز. الشكر موصول إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة وإخواني أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على تعاونهم وتواصلهم المستمر في إنجاح الموسم المنصرم».

واختتم الجنيبي قائلاً: «في الختام، نوجه رسالة تقدير لخط دفاعنا الأول والمتطوعين وكل العاملين الذين كانوا لا يألون جهداً حتى ينعم جميع المواطنين والمقيمين بالرخاء والراحة والأمان، وكذلك لشركائنا الاستراتيجيين في رابطة المحترفين وكل من ساهم في إنجاح الموسم، ونرحب بفريقي العروبة والإمارات وصعودهما إلى ًالمحترفين، كما نتمنى التوفيق لناديي الفجيرة وحتا، ونأمل أن يكون موسم خير علينا جميعا مع تمنياتنا لكم بالتوفيق في الإعداد للموسم المقبل.

تواصل اجتماع الجمعية العمومية للمحترفين بالتصديق على محضر الاجتماع السابق وتعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع، حيث تم تكليف كل من: خالد سعيد النقبي المدير التنفيذي لشركة اتحاد كلباء لكرة القدم، علي يوسف الحمادي المدير التنفيذي لشركة نادي الجزيرة لكرة القدم، ومحمد علي عامر عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة نادي الوصل لكرة القدم.

وعرض المدير التنفيذي للرابطة تقرير إنجاز ومتابعة قرارات الجمعية العمومية العادي لعام 2020، وقدم عرضاً مفصلاً حول تقرير النشاط لموسم 2020 - 2021 تضمن ما تم إنجازه خلال الموسم المنصرم في مختلف المجالات الفنية، التنظيمية، التسويقية والإدارية.

كما تمت المصادقة على تعيين شركة «ديلويت أند توش» بصفة مدقق خارجي مستقل، لتقوم بمهمة تدقيق البيانات المالية للرابطة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2021، وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة. واختتمت الجمعية العمومية بمناقشة مقترحات الأندية وشهد الاجتماع مشاركة فعالة من ممثلي الأندية.