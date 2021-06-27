الوصل يختار شركة وطنية لملابس الموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي الوصل عن اعتماد شركة «يلو» لتكون المورد الرسمي لملابس ومعدات الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل 2021 - 2022.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم «الإمبراطور» للكوادر الوطنية وتحديداً المشاريع الوطنية الواعدة من الشباب الإماراتيين، حيث تأسست شركة «يلو» الأولى من نوعها في أندية الدولة عام 2017، ودخلت خط الإنتاج فعلياً عام 2018، بعد اعتمادها شركة رسمية منتجة لملابس لفرق النادي كافة، كرة قدم، سلة، يد، طائرة، ألعاب قوى.

كما تعتبر «يلو» مشروعاً رائداً باعتباره الأول على مستوى أندية الدولة تديره مجموعة من الشباب الإماراتيين بدعم وتكليف من مجلس إدارة النادي، والتي كفلت للوصل امتلاك علامته التجارية الخاصة في مجال الملابس والأدوات الرياضية كأول نادٍ إماراتي يخطو هذه الخطوة.

وعبر أحمد البلوشي، مسؤول فريق عمل شركة «يلو»، عن تطلعه أن ينجح هذا المشروع في تثبيت نفسه وتأكيد قدرة الشباب الإماراتيين على حصد النجاح مع الأندية، وأن يتمكن على المدى الطويل من تحقيق عائد مادي للنادي، حيث ستكون المنتجات ذات سعر مناسب وجودة مرتفعة مقارنة بمنتجات الشركات العالمية، علماً بأن الشركة تسعى لطرح منتجاتها على بقية الأندية سواء كانت في الدولة أو خارجها بطموح أكبر.

