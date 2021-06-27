مايجا «البرتقالي» على أبواب الحمرية

معتصم عبدالله (دبي)

اقترب نادي الحمرية من إكمال إجراءات التعاقد مع المالي موديبو مايجا لاعب نادي عجمان السابق، لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى 2021- 2022، ليقود المهاجم صاحب الـ 33 عاماً هجوم الحمرية في الموسم المقبل.

وشارك مايجا موسمي 2016- 2017 و2017-2018 مع فريقي اتحاد كلباء وعجمان في دوري المحترفين، قبل عودته الموسم الماضي 2020-2021 لصفوف «البرتقالي»، حيث أسهم مع بقية زملائه في بقاء عجمان في دوري الكبار، وسجل 4 أهداف في 14 مباراة.

ويتطلع الحمرية إلى إكمال ملف تعاقدات اللاعبين الأجانب في ظل المفاوضات المستمرة لاستعادة لاعبه السابق البرازيلي جيلمار، والذي خاض بدوره تجربة قصيرة مع حتا.