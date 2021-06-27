معتصم عبدالله (دبي)
اقترب نادي الحمرية من إكمال إجراءات التعاقد مع المالي موديبو مايجا لاعب نادي عجمان السابق، لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى 2021- 2022، ليقود المهاجم صاحب الـ 33 عاماً هجوم الحمرية في الموسم المقبل.
وشارك مايجا موسمي 2016- 2017 و2017-2018 مع فريقي اتحاد كلباء وعجمان في دوري المحترفين، قبل عودته الموسم الماضي 2020-2021 لصفوف «البرتقالي»، حيث أسهم مع بقية زملائه في بقاء عجمان في دوري الكبار، وسجل 4 أهداف في 14 مباراة.
ويتطلع الحمرية إلى إكمال ملف تعاقدات اللاعبين الأجانب في ظل المفاوضات المستمرة لاستعادة لاعبه السابق البرازيلي جيلمار، والذي خاض بدوره تجربة قصيرة مع حتا.