بواتينج يترك «يورو» من أجل هيرتا برلين

برلين (د ب أ)

توصل نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم لاتفاق مع شبكة «أيه. أر. دي» لإعفاء كيفين برينس بواتينج من عقده كمحلل لبطولة أمم أوروبا «يورو 2020»، لكي يتمكن من حضور تدريبات الفريق الإعدادية للموسم الجديد.

وكان بوايتنج (34 عاماً) بصدد العمل حتى نهاية بطولة أمم أوروبا يوم 11 يوليو، وفي البداية عانى من أجل الحصول على إعفاء من عقده.

ولكن نادي هيرتا ذكر أنه تم التوصل لحل وسينضم بوايتنج لتدريبات ما قبل الموسم يوم «الأربعاء» المقبل، بعد يوم من آخر تواجد له في شبكة «أيه. أر. دي».

ويبدأ فريق هيرتا برلين حملته في الموسم المقبل بمواجهة كولون يوم 14 أغسطس.