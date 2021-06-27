«الملك» يدشن إعداده بفحوصات طبية

الشارقة (الاتحاد)

دشن فريق الشارقة لكرة القدم إعداده للموسم الجديد بإجراء الفحوصات الطبية الروتينية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم وفريق تحت 21 عاماً، وذلك لتجهيز الملفات الطبية وتحديد اللياقة الصحية لممارسة كرة القدم، استعداداً لتجمع اللاعبين المقرر له في الرابع من يوليو المقبل.

وأجرى اللاعبون الفحوصات بمستشفى الجامعة بالشارقة، الراعي الطبي للنادي.وتمتد هذه الشراكة للموسم الثاني، حيث يجري فيه لاعبو الفريق الأول الفحوصات الطبية بناء على الاتفاق بين النادي والمؤسسة الطبية والتعليمية الرائدة في الإمارة.

وأشاد المشرف الطبي لشركة كرة القدم د. محمد البديوي بالإمكانات والتسهيلات التي قدمها المسؤولون بالمستشفى، وقال: نجد كل تعاون ودعم من قبل المسؤولين بمستشفى الجامعة، وعلى جميع المستويات حيث يقوم الجميع على توفير كل سبل راحة اللاعبين والأجهزة الطبية من نادي الشارقة، مع مراعاة خصوصية وضعهم.