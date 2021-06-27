رئيس «تنظيمية خليجي السلة» يشيد بتميز شباب الأهلي

علي معالي (دبي)

وصف عبداللطيف الفردان رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة النسخة الـ40 من بطولة الأندية، التي أقيمت في ضيافة نادي شباب الأهلي بالمثالية في كل شيء.

وقال الفردان: نجحت إدارة «الفرسان» في تنظيم بطولة متميزة في كل الأمور، سواء في الإعلان الرسمي عن الرعاة في مؤتمر كان مثالياً، ولم يحدث في تاريخ البطولات السابقة، وأن المنافسات شهدت للمرة الأولى وجود فريق جديد على الأجواء الخليجية وهو نادي النصر السعودي الذي حل وصيفاً خلف البطل الكويت الكويتي، وأن البطل السعودي استطاع أن يضع قدميه بين الكبار في أندية الخليج.

وأضاف: الكويت الكويتي كان واضحاً أنه رتب أوراقه بالشكل المناسب، سواء من خلال معسكر داخلي في الكويت أو بمعسكر خارج الدولة ساهم في إيجاد التجانس المهم والقوي بين كافة العناصر في أرض الملعب. وقال الفردان: نجحت إدارة شباب الأهلي في التحدي الكبير بعد اعتذار الكويت عن عدم الاستضافة، وكذلك اعتذار بعض الفرق عن عدم المشاركة، وجميع الوفود أشادت بالتنظيم كما قام الاتحاد الآسيوي بإرسال خطاب شكر لما رآه من تنظيم مثالي داخل قلعة الفرسان رغم الأوضاع الصحية العالمية الخاصة بجائحة كورونا.

وتابع: توج باللقب الفريق الذي كان الأفضل في الاستعداد وترتيب الأوراق على الفرق أن تستعد بالشكل المناسب قبل النسخة المقبلة في البحرين. ونوه عبداللطيف الفردان إلى تأهل الكويتي الكويتي والنصر السعودي إلى المرحلة الثانية من تصفيات آسيا وسوف يلتقيان مع الفرق المتأهلة من غرب آسيا، ولم تقم هذه المنافسات حتى الآن، وإذا لم تقم بسبب ظروف كورونا، فسوف يتأهل الكويت والنصر إلى نهائيات الأندية الآسيوية.