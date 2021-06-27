بطل مصر يواصل الإبهار.. الأهلي «ملك» الأرقام القياسية الأفريقية

علي معالي (دبي)

يستمر الأهلي المصري في كتابة التاريخ الناصع في مسيرته الكروية، وللمرة الـ14 في تاريخه والثانية على التوالي يصل «المارد الأحمر» إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تحقيقه لانتصار كبير على الترجي التونسي بأربعة أهداف في مجموع الذهاب والإياب بنصف النهائي.

الإنجازات الرقمية تستمر مع «القافلة الحمراء» بعد نجاح الأهلي في تحقيق الفوز ذهاباً وإياباً على الترجي، للمرة الأولى في تاريخ مبارياتهما في دوري أبطال أفريقيا، وحافظ على سجله الخالي من الهزائم على ملعبه في نصف النهائي، بالفوز الـ15 من إجمالي 17 مباراة لعبها، حيث تعادل مرتين.

حقق الأهلي أكبر فارق أهداف (4 أهداف) في تاريخ مشاركاته في نصف النهائي ليعادل رقم العام الماضي أمام الوداد المغربي، وأصبح على بُعد خطوة من لقبه القاري رقم 23 ليضيق الخناق أكثر على ريال مدريد المتصدر لأندية العالم برصيد 26 لقباً قارياً.

لعب الأهلي 36 مباراة متتالية على ملعبه في دوري الأبطال من دون خسارة، حقق خلالها 29 فوزاً و7 تعادلات، ووصل للمباراة النهائية للمرة 14 في تاريخه، وفاز باللقب 9 مرات منها، وخسره 4 مرات مقابل 8 مرات في النهائي لمنافسه الزمالك أقرب ملاحقيه فاز منها 5 مرات وخسر 3.

للمرة الثالثة في تاريخ الأهلي بنصف النهائي، يحقق الفوز ذهاباً وإياباً بعد الفوز في نصف نهائي النسخة الماضية على الوداد المغربي في الدار البيضاء 2-0 وفي القاهرة 3 - 1 وعلى غريمه الزمالك في نسخة 2005 بنتيجة 2-1 و2-0. أكثر من ساهم هذا الموسم في أهداف الأهلي بدوري أبطال أفريقيا هو مجدي أفشة برصيد 6 أهداف، سجل 2 وصنع 4 ودخل علي معلول قائمة أفضل هدافي الفريق في أفريقيا برصيد 10 أهداف في 45 مباراة، مقابل 20 هدفاً من نصيب وليد سليمان.

الأهلي من أكبر الأندية تسجيلاً في شباك معز بن شريفية حارس الترجي التونسي بواقع 20 هدفاً، سواء في دوري الأبطال بواقع 16 هدفاً، أو في كأس الكونفيدرالية 4 أهداف.

يعتبر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي أول مدير فني أجنبي بعد البرتغالي مانويل جوزيه يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختين متتاليتين، وأول مدير فني يحقق الفوز على الترجي ذهاباً وإياباً.

موسيماني عندما كان مدرباً لفريق صن داونز الجنوب أفريقي لعب مع كايزر تشيفز في نهائي كأس جنوب أفريقيا وانتصر 3-1 ومنذ أن تولى هذا المدرب فريق الأهلي لم يخسر أية مباراة في أدوار «خروج المغلوب» في كأس مصر وبطولة أفريقيا، وتعرض لخسارة وحيدة أمام بايرن ميونيخ في مونديال الأندية.

محمد شريف أكد أنه مهاجم المستقبل في الأهلي والكرة المصرية، وهو يتصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 5 أهداف، ورفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 15 هدفاً في كل البطولات 9 في الدوري المحلي و5 في أفريقيا وهدف واحد في السوبر الأفريقي.