«الشارقة الرياضي» يتعاون مع «دولي» رياضات تحت الماء

الشارقة (الاتحاد)

ناقش مجلس الشارقة الرياضي سبل التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي لرياضات تحت الماء، ضمن خطط المجلس في تطوير الألعاب المائية بالإمارة الباسمة، بجانب دراسة اكتساب عضوية الاتحاد العالمية عبر نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية لتمثيل الإمارة، وعدد من النقاط التي ناقشت كيفية الارتقاء بالألعاب وتبادل الخبرات والمقترحات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس مع وفد الاتحاد الدولي لرياضات تحت الماء (CMAS) بمقر المجلس بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، وآنا أرزنوفا رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وجيف بورج المدير التنفيذي للمؤسسة العالمية للرياضات العقلية، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.