«الأبيض الأولمبي» يعسكر في صربيا مطلع يوليو

معتصم عبدالله (دبي)

يستعد منتخبنا الوطني الأولمبي لإقامة معسكر إعدادي في صربيا ينطلق مطلع يوليو المقبل، ضمن برنامج إعداده المبكر لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة بدورها في أكتوبر المقبل.

ويمثل المعسكر الخارجي المرتقب المحطة الثالثة في برنامج إعداد «الأبيض الأولمبي»، تحت إشراف مدربه الإسباني دينس سيلفا بعد التجمع الأول في أبريل الماضي، والذي أعقبه تجمع ثاني في نهاية مايو الماضي خاض خلاله تجربتين وديتين أمام مضيفه منتخب البحرين فاز في الأولى 3-2 وفي الثانية بنتيجة 3-1.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة المعسكر الإعدادي للأبيض الأولمبي خلال اليومين المقبلين، والتي تضم عدداً من لاعبي الفريق الأول وفرق 21 لأندية دوري الخليج العربي أمثال أحمد جميل وعيد خميس «شباب الأهلي»، حسين مهدي «النصر»، عبدالله أنور، ومنصور الحربي «الوحدة».

من جهته، أنهى منتخبنا الوطني للشباب مشاركته في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً التي تستضيفها القاهرة، بخسارة قاسية أمام نظيره منتخب المغرب 0-5 في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الثانية، والتي شهدت أيضاً فوز طاجيكستان على جيبوتي 5-0 في المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها على استاد المقاولون العرب.

وودع «أبيض الشباب» كأس العرب من عتبة الدور الأول، باحتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من فوزه في الجولة الأولى على جيبوتي 8-0، والخسارة 2-3 أمام طاجيكستان، و0-5 أمام المغرب على التوالي، في الوقت الذي تأهل فيها المغرب «المتصدر» وطاجيكستان الوصيف إلى الدور ربع النهائي.

وهي المرة الثانية التي يودع فيها «أبيض الشباب» كأس العرب من الدور الأول، بعد الأولى في النسخة السادسة بالسعودية 2020.