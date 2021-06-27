246 فارساً في انطلاقة «تدريبية» قفز الحواجز

الشارقة (الاتحاد)

نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، البطولة التدريبية الأولى لقفز الحواجز في الصالة المغطاة بالنادي، التي شهدت مشاركة كبيرة من فرسان مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق ونادي دبي للبولو والفروسية ونادي عجمان للفروسية وإسطبلات الصافنات ونادي مندرة للفروسية ونادي جبل علي للفروسية ونادي فروسية ونادي أبو ظبي للفروسية والعديد من الأندية والإسطبلات في الدولة نادي الفروسية بالمدينة المستدامة في دبي.

بلغ عدد الفرسان المشاركين في البطولة بأشواطها الخمسة 246 فارساً وفارسة من مختلف الفئات، واستمرت المنافسات من الثالثة والنصف عصراً حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وشهدها سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

