«ابن الريح» يبحث عن لقب كأس الوثبة في ويندسور

ويندسور (الاتحاد)

يحتضن مضمار رويال ويندسور بالمملكة المتحدة عصر غدٍ «الاثنين»، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 4.000 جنيه استرليني، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ولعب المهرجان العالمي دوراً مهماً في الترويج لسباقات وتربية الخيول العربية الأصيلة حول العالم منذ انطلاقه في عام 2009، ويقوم المهرجان برعاية مئات السباقات منذ بدايته. ويشارك في السباق (11) خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «ابن الريح» للشيخة مريم بنت مكتوم آل مكتوم، بإشراف بيت هامرسلاي، وقيادة الفارسة صوفي رالستون التي حققت معه أول فوز في سباقات الخيول العربية.

وكان «ابن الريح»، البالغ من العمر 7 سنوات والمنحدر من نسل «الريح جنوب» قد توج بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، والذي أقيم يوم 3 مايو الماضي بمضمار باث العشبي، ومسجلاً 1:51:98 دقيقة في مسافة 1600 متر.

وينافس على اللقب «سيرافيم فورتا» للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة أليكس شادويك، و«الجواهر» لستيف بلاكويل، بإشراف نفس المالك، وقيادة دانيال اليس، و«إيمي» لزين اريبيان، بإشراف بيت همرسلاي، وقيادة راي دوسون.

وهناك «فالكون دو روش» لسترايد اهيد ريسنج، بإشراف نيكي مالكولم، وقيادة اليس كاميرون، و«نورسمان» للمالك والمدرب كريج كستر، وقيادة نيل ماكان، و«كاي كلير» للمالكة والمدربة دي توماس، وقيادة شارلي برايس.

