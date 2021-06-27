الوحدة يدشن إعداده للموسم الكروي الجديد

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

استهل فريق الوحدة تحضيراته للموسم الجديد بتدريبات تقوية العضلات في صالة الحديد بمقر النادي في أبوظبي، بحضور راشد الزعابي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، وخالد الهنائي العضو المُنتدب للنادي، واللذان نقلا للاعبين تحيات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، والتأكيد على دعم سموه اللامحدود للفريق خلال فترة الاستعدادات، مشيراً إلى أهمية المرحلة المُقبلة، وما تتطلبه من جهود حثيثة لتلبية تطلعات قيادة النادي باعتلاء منصات التتويج.

وحضر اللقاء، فهد مسعود عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم مدير الفريق، وعبدالسلام جمعة مشرف الفريق، وأعضاء الطاقم الفني والطبي.

وتواجد جميع اللاعبين في أول يوم من تجمع «العنابي» الذي تستمر تمارينه بصالة الحديد حتى موعد سفره إلي إسبانيا في الخامس من يوليو المقبل، حيث سيكون في انتظاره الهولندي تين كات مدرب الفريق قادماً من بلاده.

ويخوض الوحدة خلال معسكره الخارجي 3 أو 4 مباريات، قبل أن يعود إلى الدولة في 25 من يوليو لاستكمال إعداده وخوض مباراة أو اثنتين قبيل بداية الموسم في 19 من أغسطس المقبل، الذي يسعى لانطلاقة قوية فيه قبل مواجهته المرتقبة أمام الشارقة في 13 سبتمبر هذا العام بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي تمثل تحدياً كبيراً للطرفين.