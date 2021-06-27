برنامج الـ30 يوماً يجهز بوتكير لـ«الإمبراطور»

مراد المصري (دبي)

واصل البرازيلي ويليام بوتكير برنامجه التجهيزي الفردي، الذي يقوم به على مدار 30 يوماً منذ مطلع الشهر الجاري، وذلك ترقباً لحزم حقائبه والوصول إلى دبي خلال الأسبوع المقبل للانضمام إلى صفوف الوصل على سبيل الإعارة من كروزيرو.

وبحسب تقارير الإعلام البرازيلي، أنهى كروزيرو والوصل كافة الإجراءات الإدارية من أجل إنجاز صفقة المهاجم الذي سينضم لتعزيز خط هجوم «الإمبراطور»، وهو الذي سبق أن لعب تحت إشراف مدرب الوصل أودير هيلمان، وكان كروزيرو قد تعاقد معه بتوصية من المدرب القدير لويز فيليبي سكولاري سابقاً، لكن المهاجم تذمر مراراً من جلوسه على مقاعد الاحتياط في بعض الفترات.

وأمضى بوتكير الفترة الماضية في خوض تدريبات فردية للحفاظ على لياقته بإشراف مدرب شخصي، حيث يتطلع اللاعب للظهور بالمستوى المطلوب منذ بداية الموسم التحضيري للوصل خلال الصيف، مع ترقبه دخول أجواء منافسات الموسم الجديد المتوقع أن يبدأ في شهر أغسطس المقبل.

ويبلغ بوتكير من العمر 27 عاماً، وسبق أن لعب في صفوف عدة أندية برازيلية، أشهرها إنترناسيونال، بين عامي 2017 و2020.