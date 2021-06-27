باولينو باقٍ في خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

تتجه اللجنة الفنية بشركة خورفكان لكرة القدم للإبقاء على خدمات المهاجم البرازيلي باولينو لموسم قادم مع الفريق، ليصبح الأجنبي الثاني للفريق بعد تجديد عقد مواطنه دودو.

وتم التعاقد مع باولينو في فترة الانتقالات الشتوية، ولعب مع الفريق اعتباراً من لقاء الجزيرة في الجولة الأخيرة من الدور الأول، وقدم أداء متوسطاً طوال الدور الثاني.

وكانت إدارة خورفكان قد قررت الاستغناء عن الثنائي رامون لوبيز وبرونو لاماس بعد قضاء موسم ونصف مع الفريق.

وتدرس اللجنة كذلك طلباً من أحد أندية دوري المحترفين لاستعارة المدافع الكاميروني كوامي الذي يلعب مع الفريق بفئة المقيمين، حيث ستقرر اللجنة بشأنه خلال الأيام المقبلة.