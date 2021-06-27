«نمر الحلبة» يحرز الحزام الأغلى لـ «محترفي المواي تاي»

أبوظبي (الاتحاد)

تُوج إلياس حبيب علي «نمر الحلبة» لاعب المنتخب الوطني وبطل آسيا بحزام (إنتركونتيننتال - WMC -) الذهبي للوزن الخفيف الثقيل، بعد فوزه على الإسباني أنخيل ماركوز في آخر وأقوى نزالات بطولة المواي تاي 6 للمحترفين، التي أسدلت الستار على موسم المواي تاي، بصالة فيستيفال أرينا في دبي، بعد مستويات رائعة أضفت على الختام أناقة خاصة، بالنزالات القوية التي شارك فيها 30 لاعباً من 17 دولة.

وساهم في النجاح المميز دعم مجلس دبي الرياضي الذي ساهم في إنجاح موسم اتحاد اللعبة وسط ظروف استثنائية. وشهد البطولة معالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، وعبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والمحلي للمواي تاي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، ونج سير ميانج نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وتالا الرمحي مديرة مساعدة بمكتب الشؤون الإستراتيجية بديوان ولي عهد أبوظبي، ووارفوت بو أبينيا سفير مملكة تايلاند لدي الدولة، وعبدالله القرق مدير عام مجموعة عيسى صالح القرق.

كما شهد الختام خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وناصر التميمي أمين عام اتحاد المصارعة والجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وأنس العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة، وستيفان فوكس أمين عام الاتحاد الدولي للمواي تاي، وموسى جبر مساعد أمين عام الاتحاد العربي للمواي تاي.

كما تابع الختام المثير وشارك في التتويج، ياسر سالم الساعدي نائب رئيس الاتحاد، وطارق محمد بن هزيم المهيري المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد العربي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمواي تاي مدير البطولة، وفهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة بالاتحاد ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة الختامية، التي حرص الاتحاد على إقامتها وفقاً للإجراءات الاحترازية.

وفي بقية نتائج المنافسات فاز إسلامجون أورتيكوف على جوشوا ريدجويل، وفي نزال اتسم بالندية جمع بين لاعب منتخبنا الوطني إبراهيم بلال مع اللاعب سبيروبيسيري، رجحت كفة الأخير وتوج بالدرع، وفي نزال مثير وقوي فاز لاعب منتخبنا الوطني محمد مرضي على المغربي محمد الحرار، وفاز البريطاني إليس باربوزا على السويدي لوكاس بورست.

وحقق لاعب منتخبنا الوطني نورالدين سامير الفوز على الأوزبكي شيروز خولميرازيف، وفاز أكرم حاميدي بالضربة الفنية القاضية على أبدولفوسيد بورانوف، وفاز بدر الدين عاطف على أرتيم أفانيسوف، كما فاز كريج كواكيلي على التركي دينيز ديميركابو، والفرنسي أرثر ميير على البلجيكي هشام مجتهد، والأوزبكي بوبرجون تاجيف على الفرنسي فالنتين ثيبوت، والبرازيلي كارلوس براتيس على البلاروسي ديمتري فالنيت.

وتوجت مريم ستراليا بطلة أوروبا وفرنسا بحزام (الإيفما ضد المخدرات) للسيدات، بعد فوزها على البلجيكية إيناس الصالحي بطلة العالم للهواة، ونال الحزام الآسيوي فيليب ديلارمينو بفوزه على لاعب منتخبنا الوطني زكريا الجماري، وفاز الإيطالي فرانسيسكو أيادانزا على لاعب منتخبنا الوطني أمين المعتصم.

وأشاد عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي، بالدعم الذي يجده الاتحاد من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مما كان له أبلغ الأثر في النجاح الكبير الذي حققته البطولة وفي كل نشاط الاتحاد منذ إشهاره.

وهنأ النيادي أبطال الإمارات للمواي تاي على تألقهم بقيادة لاعب منتخبنا الذهبي «نمر الحلبة» وبطل العالم وآسيا اللاعب إلياس حبيب علي بعد فوزه بحزام (إنتركونتيننتال) الذهبي، وشكر النيادي الحضور الأنيق لختام موسم الاتحاد، وجدد الشكر لمجلس دبي الرياضي على التعاون المستمر، وكل من ساهم في نجاح البطولة وخاصة الخدمات الطبية وإدارة الصالة.

من جانبه، قال طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد: البطولة حققت أهدافها وفقاً للتصور الذي أعد لها، وذلك بتتويج لاعب منتخبنا الوطني للمواي تاي البطل إلياس حبيب علي بأغلى ألقاب البطولة ليبقي حزام الحدث الرئيسي حزام WMC (إنتركونتيننتال) للوزن الخفيف الثقيل في دولة الإمارات.

ووجه المهيري شكره وتقديره لمجلس دبي الرياضي وجميع الحضور والمنظمين والمشاركين في إنجاح هذا الحدث الضخم الذي خرج كما خطط له بتعاون الجميع، كما شكر أبطال خط الدفاع الأول ولكل من ساهم وساعد في التصدي لجائحة كورونا.