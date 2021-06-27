الحضري يتصدّر ذكريات مواجهة الأهلي وكايزر تشيفز!

عمرو عبيد (القاهرة)

تأهل الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا، التي تجمعهما سوياً للمرة الأولى في تاريخ تلك البطولة، لتُعيد ذكريات هدف الحارس عصام الحضري، الذي سجله خلال مواجهتهما الوحيدة قبل 19 عاماً.

ونجح الأهلي في بلوغ النهائي القاري الـ14 في تاريخه بدوري الأبطال، والثاني له على التوالي بعد إقصاء الترجي التونسي في نصف النهائي، بينما يظهر كايزر تشيفز في نهائي «الشامبيونزليج»، للمرة الأولى في تاريخه بعد تجاوز الوداد المغربي.

المباراة النهائية ستجمع «نادي القرن» مع «الملوك» في مواجهتهما الأفريقية الثانية، بعدما سبق والتقيا في نهائي كأس السوبر عام 2002، وفاز «المارد الأحمر» وقتها بنتيجة 4-1 ليحصد لقب تلك البطولة للمرة الأولى آنذاك، ويومها سجّل الحارس المصري عصام الحضري، هدفاً خيالياً بعد تسديده ركلة حرة قرب منطقة جزاء الأهلي، وأطلق «الأسطوري» صاروخه عابراً أمتار الملعب بأكمله، لترتد الكرة من القائم وترتطم بجسد الحارس براين بالويي قبل أن تسكن الشباك.

وانضم الحضري بهدفه التاريخي إلى قائمة الحراس العرب الذين سجلوا أهدافاً نادرة، قبل أن يكرر الأمر مرة أخرى بجانب إحراز عدة ركلات جزاء عبر مسيرته الباهرة.

الأهلي واجه فرق جنوب أفريقيا في المباريات النهائية بدوري الأبطال مرتين، وفاز باللقب في كل مرة، بدأها بحصد بطولة 2001 على حساب صن داونز، ثم نسخة 2013 أمام أورلاندو بايرتس.

وستكون مواجهة «أولاد السلام» هي الثالثة، بعدما لعب 5 مباريات سابقة أمام الفرق المصرية، بينها تلك المواجهة النهائية الوحيدة في كأس السوبر 2002 أمام الأهلي، وفاز مرة واحدة فقط خلال تلك المباريات وتعادل مرتين، مقابل الخسارة في مباراتين، حيث سجل 4 أهداف واهتزت شباكه 7 مرات.

وبدأ بطل جنوب أفريقيا مواجهاته أمام الفرق المصرية بفوزه الوحيد أمام الزمالك، في ذهاب الدور الثاني من دوري الأبطال عام 1993 قبل الإقصاء بخسارته 0-1 في الإياب، ثم تجاوز الإسماعيلي في ربع نهائي كأس الكؤوس عام 2001، بالتعادل 0-0 في ملعبه قبل أن يتعادل إيجابياً بهدف لمثله في عقر دار «الدراويش».