وكيل فيرنر لا يستبعد رحيله عن تشيلسي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال كارل هاينز فورستر وكيل المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب تشيلسي الإنجليزي، إنه لا يستبعد احتمال انتقال موكله إلى نادي بايرن ميونيخ، وخاصة بعد أن جاء جوليان ناجليسمان على رأس القيادة الفنية للنادي البافاري، وهو المدير الفني الذي كان يدربه في ناديه السابق لايبزج.

ولم يكن الموسم الأول لفيرنر مع تشيلسي جيداً، بل كان مخيباً للآمال التي انعقدت عليه، ومحبطاً تماماً لطموحاته وطموحات «البلوز»، ولولا الفوز بدوري الأبطال الأوروبي، لأصبح وضع فيرنر أكثر سوءاً، فالفوز بـ«الشامبيونزليج» غطى على كل العيوب.

وأضاف فورستر أن عدداً من الأندية الأوروبية الكبرى مهتمة بالحصول على خدمات فيرنر، أبرزها بايرن ميونيخ، وكان فيرنر مطلوباً من قبل من أندية أخرى ولكنه فضل تشيلسي.

ورداً على سؤال يتعلق بما إذا كان هذا المهاجم الألماني يفكر بجدية في اللعب مجدداً تحت قيادة ناجليسمان، قال فورستر: هذا الأمر غير مستبعد، ولكن إذا ما طلبتموني بتقييم الموقف حالياً، فإنني أقول بوضوح شديد إنه سيبقى مع البلوز، لأنه يشعر بأنه على راحته مع مدربه الألماني توماس توخيل، وسعيد بمركزه الجديد المختلف عن مركزه في لايبزج، إذ أن دوره يشبه إلى حد بعيد دور توماس مولر مع البافاري.

واعترف فورستر بأن ناجليسمان وفيرنر يقدر كل منهما الآخر، وقال: ربما جدّ في الأمور شيئاً جديداً، فأنا لا أعرف ما الذي سيحدث في السنوات الثلاث أوالأربع المقبلة.

ويرتبط فيرنر بعقد طويل الأجل مع تشيلسي، حيث ينتهي في صيف 2025، ومن المنتظر أن يصبح ذات يوم رأس حربة صريحاً في تشيلسي، وهو الدور الذي يقوم به حالياً مواطنه كاي هافرتز، أما إذا انتقل فيرنر إلى بايرن ميونيخ، فإن منافسة شرسة ستحدث فيما يتعلق بمراكز اللعب، لأن بطل ألمانيا سيواصل اعتماده على مهاجمه الأول البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ما يعني أن انتقال فيرنر للنادي البافاري لن يحل مشاكله فيما يتعلق بدقائق اللعب.

وفي سياق متصل، يستهدف نادي تشيلسي الدخول في منافسة على ضم لاعبين جدد إلى صفوفه في «الميركاتو» الصيفي المقبل، حيث يرغب في التعاقد مع الإنجليزي هاري كين (توتنهام) أوالنرويجي إيرلينج هالاند (بروسيا دورتموند) أوكليهما.