456 مليون يورو جوائز أمم أوروبا

رضا سليم (دبي)

أثرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النسخة الـ16 لكأس أمم أوروبا بالجوائز الضخمة، بعدما أعلن عن زيادتها إلى 456 مليون يورو، وسيكون النصيب الأكبر للبطل الذي سيحصد 10 ملايين يورو، إلا أن جميع المنتخبات الـ 24 ستحصل هي الأخرى على جوائز مالية قيمة.

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن قيمة الجوائز المالية لنهائيات النسخة الـ 16 لبطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2020»، والتي بلغت 456 مليون يورو، سيتم توزيعها على المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة حسب نتائجها.

قال «يويفا» في بيانه: جوائز كأس أمم أوروبا تبلغ 456 مليون يورو سيتم توزيعها على المنتخبات الـ24 المشاركة في منافسات البطولة، حسب نتائج كل منها على حده، وهناك زيادة في الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة والمقامة في 11 دولة، بنسبة كبيرة مقارنة بالنسخة الماضية التي أقيمت في فرنسا.

وتأتي الجوائز الضخمة على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا في كافة الجوانب، والتي تسببت في تأجيل هذه البطولة من العام الماضي إلى الجاري.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن كل منتخب من الـ24 المشاركة في البطولة سيحصل على 9.25 مليون يورو، إضافة إلى 1.5 مليون يورو مقابل كل انتصار في دور المجموعات، و750 ألف يورو مقابل التعادل.

وتحصل المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16، على مليوني يورو، وسينعش كل منتخب يصل إلى الدور ربع النهائي للبطولة خزائنه بمبلغ قدره 3.25 مليون يورو، فيما يحصل المتأهل للدور نصف النهائي على 5 ملايين يورو.

وتبلغ قيمة المباراة النهائية 17 مليون يورو وسيحصل الفائز فيها على 10 ملايين بينما يكتفي الوصيف بـ7 ملايين يورو.