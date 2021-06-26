موتينيو: لن نختزل بلجيكا في دي بروين

إشبيلية (د ب أ)

أكد جواو موتينيو لاعب خط وسط المنتخب البرتغالي، أن فريقه لن يركز فقط على النجم البلجيكي كيفين دي بروين، خلال مباراة الفريقين غداً الأحد في دور الستة عشر لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وجاء دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، الفائز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في الموسمين الماضيين، إلى يورو 2020 وهو يعاني من إصابة في الوجه لكنه تعافى بمرور الوقت.

وقال موتينيو في مؤتمر صحفي اليوم السبت: لا يمكن أن ينصب قلقنا على لاعب واحد. وأضاف: بلجيكا ليست مجرد كيفين دي بروين، لكن إذا أعطينا له المساحة والوقت فإنه سيصبح أكثر خطورة.

وتصدر المنتخب البلجيكي المصنف الأول على العالم، مجموعته الأوروبية محققاً العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية.

وأشار موتينيو: إنهم يسجلون الكثير من الأهداف ويستقبلون القليل، علينا محاولة احتواء مصادر قوتهم. وتأهل المنتخب البرتغالي لدور الستة عشر ضمن أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث، مثلما فعل قبل خمسة أعوام في طريقه للفوز باللقب، لكن هذه المرة تعرض الفريق لهزيمة قاسية أمام ألمانيا بأربعة أهداف لهدفين.

من جانبه قال مدرب البرتغال فرناندو سانتوس: هم خصم قوي للغاية، لكني متأكد من أننا سنكون الأفضل.