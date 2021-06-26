الكويت بطل «خليجي 40» للسلة

علي معالي (دبي)

توج فريق الكويت الكويتي بلقب بطولة الأندية الخليجية، في نسختها الـ40 بالفوز على النصر السعودي 96-85 في المباراة الختامية التي جرت على صالة نادي شباب الأهلي، انتهت المباراة بأرباع 24-15,23-21,28-23,21-26 في مباراة نجح خلالها الفريق الكويتي في فرض سيطرته تماماً، ليحقق لقبه الخليجي الثاني في تاريخه بعد الفوز من قبل بلقب 2003، كما تأهل الكويت والنصر للمرحلة الثانية من تصفيات بطولة الأندية الآسيوية.

قام بتتويج الأبطال كل من اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبداللطيف الفردان رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية واللواء محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي.

قدم الفريقان مباراة جيدة دفاعياً وهجومياً، ورغم تقدم الفريق الكويتي طوال المباراة، لكن النصر لم يكن صيداً سهلاً، رغم أنها المشاركة الأولى له في بطولة خارجية، وتألق من جانب الفريق الكويتي، المحترف إيه جي، مسجلاً 23 نقطة، والمحترف الآخر ألميدين 21 نقطة، ومحمد حسن 11 نقطة، وفي المقابل سجل محترف النصر روبرت إيرلي 35 نقطة، وبراندون أوستن 22 نقطة ومصعب طارق 19 نقطة.

