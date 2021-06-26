الأهلي البحريني ثالث «خليجية السلة»

علي معالي (دبي)

فاز فريق الأهلي البحريني بالمركز الثالث لبطولة الأندية الخليجية لكرة السلة بالفوز على شباب الأهلي 103-98 في مباراة تحديد المركز الثالث للنسخة الـ40 في ضيافة شباب الأهلي بدبي.

انتهت أرباع المباراة بنتيجة 19-22,21-26,33-21,30-29، في مباراة ظهر فيها تأثر «الفرسان» بخسارة الأمس في الدور قبل النهائي من النصر السعودي.

حافظ شباب الأهلي على تقدمه في الربعين الأول والثاني، ولكنه تراجع في الربعين الثالث والرابع، وكان الحماس والتركيز أفضل بين صفوف لاعبي الفريق البحريني.

وحصل هاريس ماني محترف الفريق البحريني على أعلى نسبة تسجيل في المباراة بـ29 نقطة، وفي شباب الأهلي محمد مبارك بـ21 نقطة، ولم يكن المركز الرابع متوقعاً بالمرة لشباب الأهلي ولكن ما قدمه الفريق بالأمس أمام النصر السعودي أضاع عليه حلم المنافسة على اللقب والتأهل للدور الثاني من التصفيات الآسيوية.