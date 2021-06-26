«مذبحة» لاعبين في برشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

في إطار سياسة التقشف التي تنتهجها إدارة نادي برشلونة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، يستعد خوان لابورتا رئيس النادي للتخلص من عدد غير قليل من اللاعبين خلال «الميركاتو» الصيفي المقبل.

فبعد أن ركز خلال الفترة الماضية على ضم لاعبين جدد، أبرزهم إيريك جارسيا وممفيس ديباي وسيرجيو أجويرو وإيمرسون، سيتجه خلال الفترة المقبلة نحو بيع عدد من اللاعبين في مختلف الخطوط. وذكرت صحيفة «سبورت» وثيقة الصلة بالنادي الكتالوني، أن البداية ستكون بخط الهجوم، حيث ستطلب إدارة برشلونة من البرازيلي فيليبي كوتينيو البحث عن نادٍ آخر، بعد أن ابتعد تماماً خلال الموسم المنتهي.

وهناك أيضاً المهاجم الدنماركي مارتن برايتويت رغم تألقه مع منتخب بلاده في «يورو2020»، وقد ينتقل المهاجم الأميركي الشاب كونراد دي لافونتي (20 عاماً) إلى نادي أوليمبيك مارسيليا قريباً مقابل 3.5 مليون يورو.

وبالنسبة لخط الوسط، سيكون الصربي ميراليم بيانيتش أول الراحلين لأنه لم يفرض نفسه بالقدر الكافي منذ أن جاء من يوفنتوس الإيطالي في صفقة تبادلية مع البرازيلي أرتور، وقد يعود بيانيتش مرة أخرى إلى «السيدة العجوز»، وإن كان مطلوباً أيضاً في نابولي وإنتر ميلان.

وفي خط الدفاع، يأتي في المقدمة، الفرنسي صامويل أومتيتي صديق الإصابات، والذي لم يلعب إلا قليلاً جداً طوال المواسم الثلاثة الماضية، وقد تستمر إعارة اللاعب جان - كلير توديبو لنادي نيس، أو يتم تحويل الإعارة إلى بيع نهائي مقابل 8.5 مليون يورو.

أما جونيور فيربو وسيرجي روبرتو، فقد يغادران سفينة البارسا هذا الصيف أيضاً استكمالاً لسياسة التقشف والتوفير التي تنتهجها إدارة برشلونة، قبل انطلاق الموسم الجديد.