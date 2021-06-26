كيربر تعود على منصات التتويج

برلين (د ب أ)

أنهت نجمة التنس الألمانية أنجليك كيربر فترة صيام عن التتويج بالألقاب دامت ثلاثة أعوام، وأحرزت اليوم السبت لقب النسخة الأولى من بطولة باد هومبورج، لتعزز ثقتها قبل خوض غمار بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

وعادت كيربر إلى منصات التتويج للمرة الأولى منذ تتويجها بلقب ويمبلدون وتحديداً في 15 يوليو 2018، بعدما تغلبت اليوم على التشيكية كاترينا سينياكوفا 6 / 3 و6 / 2 في المباراة النهائية، التي استمرت ساعة واحدة و25 دقيقة، ليكون اللقب الثالث عشر في مسيرتها.

وقالت كيربر: هذا انتصار يحمل مذاقاً خاصاً، الأعوام الأخيرة وخاصة الأشهر الأخيرة كانت صعبة، وعملت بجدية مع فريقي خلال الأشهر الماضية، لم تكن الأمور سهلة، وإنما كانت هناك نقاط صعود وهبوط.

وتفتتح منافسات ويمبلدون بعد غدٍ الاثنين، حيث تلتقي كيربر في الدور الأول مع نينا ستويانوفيتش، وستسعى إلى تفادي الهزيمة في الدور الأول للمرة الثالثة هذا العام في بطولات جراند سلام، حيث ودعت منافسات أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة من الدور الأول.

كانت كيربر قد احتلت في وقت سابق صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وتوجت بثلاثة ألقاب في بطولات جراند سلام، لكنها تحتل الآن المركز الـ28 بالتصنيف العالمي.

وتغلبت كيربر على التشيكية بترا كفيتوفا، المتوجة مرتين بلقب ويمبلدون، في الدور قبل النهائي لبطولة باد هومبورج، قبل أن تفرض تفوقها على سينياكوفا في النهائي وتنتزع لقب النسخة الأولى من البطولة.