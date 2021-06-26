هاميلتون الأفضل في تجربة ستيريا الثالثة

سبيلبرج (د ب أ)

استعاد بطل العام البريطاني لويس هاميلتون مستواه، اليوم السبت، ومنع متصدر الترتيب الهولندي ماكس فيرستابن من تصدر التجارب الحرة الثلاث لسباق جائزة ستيريا الكبرى المقرر في النمسا غداً الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

وحقق هاميلتون أفضل زمن للفة على مضمار ريد بول رينج البالغ طوله 4318 متراً في مدينة سبيلبرج النمساوية، مسجلاً دقيقة واحدة و369. 4 ثانية، في التجربة الحرة الثالثة التي أقيمت، علماً بأن التجربة الرسمية تقام مساء اليوم.

وجاء فيرستابن، سائق ريدبول في المركز الثاني، بفارق 204. 0 ثانية، وحل الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس، في المركز الثالث، بفارق 463. 0 ثانية، ولكن سيكون لديه عقوبة التراجع ثلاثة مراكز بعدما دارت سيارته في مركز الصيانة في اليوم السابق.

وكان هاميلتون تفوق على فيرستابن وحقق أسرع زمن للفة أمس الجمعة ولكن تم إلغاء هذه اللفة بسبب حدود المضمار، وهو ما حدث مع فيرستابن اليوم السبت، ولكن هذه اللفة كانت أبطأ من أفضل لفة لهاميلتون.

ويتصدر فيرستابن صدارة فئة السائقين متفوقاً على هاميلتون بفارق 12 نقطة، بعدما تغلب عليه قبل أسبوع في فرنسا، بينما يريد هاميلتون أخيراً أن ينهي سلسلة عدم الفوز التي استمرت معه في آخر ثلاث سباقات والتي كلفته خسارة المركز الأول.