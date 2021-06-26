دور الـ16 في «أبطال آسيا».. الشارقة والوحدة 13 سبتمبر

معتز الشامي (دبي)

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعديل نظام الأدوار النهائية للنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، في الدورين ربع ونصف النهائي، كما سبق وأشارت «الاتحاد»، حيث تقرر إقامة الدورين بنظام البطولة المجمعة، بحيث يتم استضافته في دولة أو دولتين، وتلعب الفرق ربع النهائي من مباراة واحدة، ويلعب الفائز نصف النهائي من مباراة واحدة، حيث حدد الاتحاد الآسيوي أيام البطولة المجمعة من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل، بينما سيكون موعد النهائي كما هو دون تغيير يوم 23 نوفمبر المقبل، على أن كون في غرب آسيا.

وتقام مباراة دور الـ16 التي تجمع بين الشارقة والوحدة، يوم 13 سبتمبر المقبل، وينتظر أن يتم فتح باب استضافة مباريات الدورين ربع ونصف النهائي، للدول التي يتأهل منها الفرق لتلك المرحلة، على أن يكون ذلك أواخر يوليو المقبل على أقصى تقدير.

على الجانب الآخر، علمت «الاتحاد» اتفاق الاتحاد الآسيوي على تأجيل موعد الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنسخة الجديدة في 2022، والذي كان قد أقيم في أبريل من العام الجاري، ليقام في مايو من العام المقبل، بنظام البطولة المجمعة، والتي طالبت الروابط المحترفة باستمرارها للموسم المقبل والذي يليه.

وتفيد المتابعات أن الاتحاد الآسيوي وافق على إقامة نظام البطولة المجمعة في مايو 2022 فقط لدور المجموعات بالبطولة، وتحديداً للفترة من 11 إلى 27 مايو من العام المقبل، بينما سيتحدد لاحقاً باقي الأدوار على ضوء نجاح تجربة إقامة ربع ونصف النهائي بنظام البطولة المجمعة للعام الحالي شهر أكتوبر المقبل.

