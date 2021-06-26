«مرسيدس» يبدأ مفاوضات تجديد عقد هاميلتون

برلين (د ب أ)

قال توتو فولف رئيس فريق مرسيدس، إن الفريق المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، دخل في مفاوضات مع بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون من أجل تجديد عقده لما بعد الموسم الحالي.

وقال فولف: نبحث عن تجديد عقد هاميلتون «36 عاماً» لعدة سنوات، كسائق فقط ولم يتحدثوا عن احتمالية حصوله على منصب بالفريق عقب نهاية مسيرته.

وقال فولف: الأمر متعلق بالتسابق فقط. ومتعلق بالأعوام المقبلة ليس لعام واحد وليس لخمس سنوات، شيئا ما بينهما. ويتواجد هاميلتون في فريق مرسيدس منذ 2013، وفاز بستة ألقاب لبطولة العالم من أصل سبعة، عادل بها الرقم القياسي، مع فريق مرسيدس.

وحالياً يتواجد في المركز الثاني في ترتيب فئة السائقين خلف ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، قبل خوض السباقين المتتاليين في النمسا غداً الأحد والأسبوع المقبل.

وقال فولف إن الفريق لن يعطي السائقين عقوداً لمدة موسم واحد في المستقبل، مثلما حدث مع هاميلتون خلال الموسم الحالي، ولن يجدد معهم في وقت متأخر مثلما حدث مع بطل الموسم، حيث إن العقد الجديد لم يتم توقيعه إلا بحلول يناير، وأضاف لكن الاتفاق الأخير تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال فولف: لم يكن هذا ممكناً بطريقة أخرى في الموسم الماضي. أصبنا نحن الاثنين بفيروس كورونا، وبعد ذلك جاءت إجازة عيد الميلاد، ثم سارت الأمور ببساطة إلى يناير.

وأكد: لدينا علاقة جيدة تمكننا من القيام بهذا في أي وقت، ولكن هذه المرة بدأنا في وقت مبكر.