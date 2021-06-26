بني ياس يُعسكر في الفجيرة 5 يوليو

مصطفى الديب (أبوظبي)

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس التجمع استعداداً للموسم الجديد في الثالث من الشهر المقبل، على أن يخضع اللاعبون للفحوصات الطبية يومي الثالث والرابع من يوليو، ثم تكون بداية التدريبات بعدها بيوم واحد، أي يوم 5 يوليو.

واستقرت إدارة «السماوي» على إقامة معسكر داخلي للفريق يبدأ في الخامس من يوليو بمدينة الفجيرة ويستمر لمدة أسبوعين، ثم يحصل اللاعبون على إجازة قصيرة بمناسبة عيد الأضحى، ثم بعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية من الاستعدادات للموسم الجديد بمعسكر داخلي في أبوظبي.

واختارت الإدارة والجهاز الفني إقامة معسكر داخلي، رغبةً منها في مزيد من الاستقرار الأمان للجميع، لاسيما وأن السفر للخارج ربما يكون فيه بعض المخاطرة. ومن المقرر أن يخوض بني ياس تدريباته تحت قيادة الروماني دانييل إيسايلا على ملاعب نادي اتحاد كلباء، القريب من مقر المعسكر بمدينة الفجيرة.

على جانب آخر، لا يزال البحث جارياً عن مهاجم جديد للفريق يعوض رحيل البرازيلي جواو بيدرو الذي انتهت فترة استعارته بنهاية الموسم الماضي وانتقل للوحدة.

ويسعى الجهاز الفني بالتعاون مع إدارة النادي للتعاقد مع مهاجم متميز، لاسيما وأنه سيأتي بديلاً لجواو بيدرو الذي ترك بصمة رائعة، بعدما سجل 18 هدفاً في الموسم الماضي، وكان أبرز لاعبي الفريق وهداف السماوي الذي تهافتت عليه الأندية للتعاقد معه.

وكانت إدارة بني ياس قد نجحت في تجديد عقدي الأرجنتينيين خمينيز وسواريز، اللذين يعدان أهم أعمدة الفريق في الموسم الماضي وظهرا بمستوى أكثر من رائع.

