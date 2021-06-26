نخبة الخيول تتنافس في جولة ميلانو لكأس رئيس الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تقام الجولة الثالثة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية غداً «الأحد»، ضمن أجندة النسخة 28.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف استدامة الخطط النموذجية لدولة الإمارات، وإعلاء نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم.

وكانت الكأس الغالية قد انطلقت في مايو من الولايات المتحدة الأميركية، وانتقلت للمضامير الأوروبية عبر البوابة الفرنسية بسباقات الفئة الأولى، وعادت من جديد لتكمل مسيرة سباقاتها وجولاتها في المضامير الأوروبية والعربية، انطلاقاً من دعم الإمارات المتواصل لإعلاء الخيل العربي ورعاية الملاك والمربين حفاظاً على مكانته ومسيرته المرتبطة بتراث الإمارات العريق.

ويشهد سباق المحطة الإيطالية، مشاركة 9 من نخبة الخيول العربية في إيطاليا وأوروبا، الطامحة لحصد لقب سباق الكأس الغالية الذي يقام لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز تبلغ 50 ألف يورو.

ويتقدم الترشيحات في قائمة الخيول المشاركة الجواد (حيان) ابن منجز والفرس دعوة لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك تحت إشراف المدرب فريدريك سانشيز وقيادة الفارس ايوريتز مونديزبال.

كما يتواجد (أميراثافال تنسيس) للمالك ميكيشي جيوفاني وبإشراف المدرب فيتابيلي لوسيا، وبقيادة الفارس بوسا، إلى جانب كل من (آمور) للمالك كلوديا سيرل سيمبليف وبإشراف المدرب ناردوزي ماسي والفارس ميجيلي، (أنتاريس ديل ما) للمالك فينسينتيللي آنا تيريس وبإشراف المدرب أكورا جوليا والفارس أراس، (آريون) ابن داحس للمالك هيف محمد وبإشراف المدرب برنارد جان والفارس ديمورو، (بوس دي سالوت) للمالك كلوديا سيرل سيمبليف وبإشراف المدرب ناردوزي ماسي والفارس مولاس.

كما تتواجد اسطبلات النجيفي بقوة في السباق عبر ممثليها (غرة الزمان) بنت هلال الزمان تحت قيادة الفارس ما سانا و(نينوى) بنت داحس التي يقودها انت فريزو بإشراف المدرب سوك. آل. بوت، وتضم القائمة أخيراً زيفيرو دي شيا للمالك أسبا وبإشراف المدرب أتزوري أدريانو وبقيادة الفارس جوداني.

من جهته، قال مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: يمثل الوصول للمحطة الإيطالية الثالثة بعد المحطات الافتتاحية الناجحة في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، ترجمة حقيقية لخططنا المستمرة من أجل تحقيق المزيد من المكاسب والمخرجات المثمرة لمسيرة الخيل العربي عبر سلسة سباقات الكأس الغالية الطامحة لتجسيد خطط الارتقاء بالخيل العربي وتشجيع الملاك والمربين بكافة دول العالم لزيادة الإنتاج، عبر توفير فرص مهمة وسباقات كبيرة تعزز المكانة المرموقة للخيل العربي عالمياً.

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: إن محطة إيطاليا تعد واحد من المحطات التي شهدت تطورات كبيرة وارتقت لمستوى مرموق ومتميز عبر بوابة الكأس الغالية التي جذبت نخبة الملاك والمربين وإسطبلات الخيل في إيطاليا وأوروبا للمشاركة في سباقها السنوي، حتى باتت حدثاً مهماً يلتقي به الصفوة، معبراً عن فخره واعتزازه باستمرارية رسالة وأهداف جولات الكأس الغالية وفق الخطط المعتمدة والطموحة لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه بين الأمم، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واهتمام سموه الكبير الذي أحدث نقلة نوعية بمسيرة الخيل العربي، والذي بات الأكثر رواجاً في السباقات العالمية للخيول.