الريال يدخل «المزايدة» على إسحاق!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تألق المهاجم الدولي السويدي ألكسندر إسحاق لاعب ريال سوسيداد الإسباني، مع منتخب بلاده في الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، وأسهم في تأهله إلى دورالـ16، حيث سيواجه المنتخب الأوكراني يوم الثلاثاء المقبل في ملعب هامبدون بارك بمدينة جلاسجو الاسكتلندية.

ولفت إسحاق الأنظار إليه بشدة لدرجة أن طابوراً طويلاً من الأندية الإنجليزية، وأيضاً نادي ريال مدريد الإسباني، بدأوا في التحرك لمعرفة مدى إمكانية أن يوافق ناديه ريال سوسيداد على بيعه في «الميركاتو» الصيفي المقبل. وسألت صحيفة «ماركا» الإسبانية وكلاء اللاعب عن موقفه مع ناديه، بعد أن علمت أنه مستعد لخوض تحدٍ جديد في نادٍ آخر.

وقالت الصحيفة إن التنافس على الفوز بهذا النجم السويدي الشاب (21 عاماً) يعجب النادي «الملكي» الذي لن يتردد في دخول «حرب مزايدة» عليه، وبالفعل أجرت إدارة «الميرينجي» اتصالات بممثلي اللاعب في وكالة «يونيفرسال سبورت جروب»، التي يتعامل معها أيضاً النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب الريال.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد مهتم بشدة بالحصول على خدمات إسحاق ويأمل أن يغادر ريال سوسيداد هذه الصيف، بعد أن تلقت مدريد تقارير ممتازة عما أحرزه هذا النجم السويدي من تقدم في مسيرته الكروية، ما يشجعها على السير قدماً في طريق التفاوض مع ناديه.

ونوهت الصحيفة إلى أن مسؤولو الريال يشعرون بإن إسحاق على استعداد لاجتياز مرحلة جديدة في مسيرته، مشيرة إلى أن اللاعب سيكون خياراً ممتازاً من ناحية قيمته السوقية وراتبه، ما قد يغنيها عن السعي لضم الفرنسي كليان مبابي أو النرويجي إيرلينج هالاند.

وكشفت الصحيفة النقاب عن أن بند إعادة بيع اللاعب، المنصوص عليه في عقده مع ريال سوسيداد، هو 70 مليون يورو، وأنه في ظل تفكير ريال مدريد بجدية في ضمه، تمسكت إدارة سوسيداد بهذا الشرط الموجود في عقد اللاعب وترفض بشدة بيعه بأقل من هذا الرقم، ومازال الملف مفتوحاً.

جدير بالذكر أنه في حالة انتقال إسحاق إلى ريال مدريد، فإنه سيلتقي بصديقه اللاعب النرويجي مارتن أويجارد (22 عاماً) زميله في ريال سوسيداد، والذي سيعود من الإعارة هذا الصيف إلى ناديه ريال مدريد.