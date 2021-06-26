الاتحاد الإنجليزي يفاوض ساوثجيت لتمديد عقده

لندن (رويترز)

أبلغ مارك بلينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وسائل إعلام بريطانية، أن الاتحاد يرغب في بقاء المدرب جاريث ساوثجيت لما بعد كأس العالم 2022.

وقاد ساوثجيت البالغ عمره 50 عاماً المنتخب الإنجليزي إلى دور الستة عشر في بطولة أوروبا، حيث سيواجه ألمانيا يوم الثلاثاء. كما قاد المدرب الإنجليزي منتخب بلاده إلى قبل نهائي كأس العالم 2018، والمركز الثالث في النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية 2019.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن بلينجهام قوله: نود استمراره بالتأكيد لما بعد عقده الحالي، جاريث يعلم تماماً كيف نشعر تجاهه، ويثق في أننا نعلم أنه يقوم بعمل رائع ونرغب في استمراره، سندخل في مفاوضات رسمية بعد هذه البطولة، لكن لو سألتني سأقول نعم، نرغب في استمراره.

وأضاف: هل ألمح برغبته في ذلك؟ لم نصل إلى هذه الدرجة من المحادثات، إنه يحظي بدعمنا المطلق لأننا نرى أنه قام بعمل مذهل داخل وخارج الملعب. وتولى ساوثجيت تدريب إنجلترا في 2016 بعد رحيل سام ألاردايس ووقع عقداً جديداً في 2018 ينتهي بعد كأس العالم، لكن الاتحاد الإنجليزي يرغب في تمديد العقد.

وقال بلينجهام: في كل مباراة نريد الفوز ونؤمن بأنه يمنحنا أفضل فرصة لفعل ذلك، من السهل القول إنه كان رائعا خارج الملعب، كما كان مذهلاً داخل الملعب.

وتابع: بلغنا الدور قبل النهائي في كأس العالم وقدمنا أداءً رائعاً في دوري الأمم وبعض المباريات المذهلة، وحتى في المباريات التي لم نقدم فيها أداءً جيداً حققنا ما أردناه.