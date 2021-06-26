أولمبياد طوكيو من دون مو فرح والسبب 20 ثانية



مانشستر(رويترز)

لن ينافس مو فرح للفوز بالميدالية الذهبية الثالثة على التوالي في سباق عشرة آلاف متر في ألعاب طوكيو هذا العام، بعدما فشل في تحقيق الزمن المؤهل خلال بطولة بريطانيا لألعاب القوى اليوم الجمعة، والتي كانت آخر فرصة واقعية أمامه لتحقيق ذلك.

وكان فرح البالغ عمره 38 عاماً، والذي فاز أيضاً بثنائية ذهبية أولمبية في سباق خمسة آلاف متر، يحتاج إلى تسجيل 27 دقيقة و28 ثانية، وهو الزمن المطلوب للانضمام إلى الفريق البريطاني المشارك في أولمبياد طوكيو، بعد أن أخفق في الوصول إلى هذا الهدف في آخر منافسة شارك فيها في أوائل يونيو، حين عرقلته إصابة في الكاحل.

واليوم الجمعة سجل زمناً أسرع نسبياً بلغ 27 دقيقة و47.04 ثانية، لكنه لا يزال بعيداً بنحو عشرين ثانية عن الرقم التأهيلي.

وقرر فرح، الفائز أيضاً بستة ألقاب عالمية في سباقي خمسة وعشرة آلاف متر، الابتعاد عن سباقات المضمار للتركيز على الماراثون منذ أكثر من ثلاث سنوات لكنه سعى للقيام بمحاولة أخيرة للمشاركة في مسافته المفضلة في الأولمبياد.