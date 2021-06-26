مانشيني يدعو لاعبيه إلى تقديم أداء يليق بـ«ويمبلي»



لندن (رويترز)

حث روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا، لاعبيه على تقديم أداء يليق بملعب ويمبلي "قبلة كرة القدم في العالم"، عندما يلتقي مع النمسا في دور الستة عشر لبطولة أوروبا في لندن اليوم السبت.

ونالت إيطاليا استحسان الخبراء وعشاق اللعبة في دور المجموعات، بفوزها بمبارياتها الثلاث دون أن تستقبل أي هدف، لتتصدر المجموعة الأولى وتمدد سجلها الخالي من الهزيمة إلى 30 مباراة في كل المسابقات.

وستواجه النمسا التي احتلت المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ويرشح الخبراء إيطاليا لبلوغ دور الثمانية واللعب أمام البرتغال أو بلجيكا في ميونيخ، لكنها ستكون المباراة الأولى لها في البطولة خارج روما.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي: نستمتع دائماً باللعب في ويمبلي، بعض اللاعبين لم يسبق لهم الحصول على فرصة اللعب في هذا الاستاد، إنه ملعب رائع ويجب أن نقدم أداءً كبيراً يليق بهذا الاستاد.

وأضاف: الكل يرغب في أن يكون طرفا في لقاء على هذا الملعب، ينبغي على اللاعبين الشعور بالسعادة لوجودهم في ويمبلي واللعب في قبلة كرة القدم في العالم، يجب أن تكون جديراً بهذا الموقف وأن تقدم أداءً كبيراً وأتمنى أن يحدث هذا غداً، أثق في فريقي.

واستخدم مانشيني بالفعل 25 من 26 لاعباً في تشكيلته بالبطولة الحالية، ونال منتخب إيطاليا استحسان الجميع في الفوز 1-صفر على ويلز في المباراة الأخيرة في دور المجموعات، رغم أن المدرب أجرى ثمانية تغييرات على تشكيلته الأساسية.

وقال مانشيني: واجهت صداعا في اختيار التشكيلة لأن الجميع لعبوا جيداً جداً، أجريت هذه التغييرات أمام ويلز وأيضاً في المباراتين السابقتين، عندما دفعت بلاعبين بدلاء، من الرائع الاعتماد على لاعبين في كامل الجاهزية والتألق ويشعرون براحة ذهنية، قد يمنحنا هذا الأمر أفضلية.