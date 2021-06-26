السيتي يوزع 26 «جهاز قلب» في ذكرى وفاة فويه

مراد المصري (دبي)

أطلق مانشستر سيتي الإنجليزي المملوك من قبل "أبوظبي"، مبادرة لتوزيع 26 جهاز تنظيم ضربات القلب المنقذ الحياة على 26 نادياً محلياً في المدينة الإنجليزية، وذلك في إطار إحياء الذكرى الـ18 للكاميروني مارك فوفيان فويه، الذي توفى في مثل هذا اليوم من عام 2003 بسبب أزمة قلبية في منافسات كأس القارات في فرنسا.

وأصبح السيتي من أبرز الأندية الإنجليزية والعالمية تنفيذاً للمبادرات المجتمعية والخيرية، وهو الذي أكد على تخليد ذكرى اللاعب الذي تواجد في ذلك الموسم في صفوفه على سبيل الإعارة من ليون الفرنسي.

وقام السيتي بتوزيع هذه الأجهزة في منطقة شرق مانشستر بتمويل من مؤسسته الخيرية المختصة بهذا النوع من المبادرات، ويقوم هذا الجهاز بتشخيص السكتات القلبية التي تهدد الحياة ومعالجتها، عن طريق إطلاق جرعة من التيار الكهربائي على القلب.

السيتي سيوفر أيضاً تدريبًا على كيفية استخدام الأجهزة في كل نادٍ محلي، من خلال طاقم طبي متخصص لضمان عمل الأجهزة بكفاءة، عندما يكون هناك حاجة طارئة لها.

وأعاد سقوط الدنماركي كريستيان إريكسن بنفس الطريقة خلال كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020 "، قبل نجاته من الموت ما حدث مع فويه، وهو ما حفز رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز من جهتها على تمويل توفير أجهزة مزيل الرجفان القلبي بالملاعب والمرافق، لإنقاذ حياة اللاعبين الذين يعانون من أزمات قلبية.

وقالت الرابطة إن أكثر من ألفي موقع سيستفيد من أول ألف جهاز، سيتم تسليمها قبل انطلاق موسم 2021-2022.