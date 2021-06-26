10 مليارات يورو خسائر صالات أوروبا الرياضية



دبي (الاتحاد)

رضا سليم (دبي)

تسبب تأثير جائحة فيروس كورونا في إلغاء اشتراك 10 ملايين شخص في أوروبا من الصالات الرياضية في عام 2020، بما يعادل 15.4% من إجمالي 64.8 مليون مستخدم كانت تحظى بها هذه المراكز قبل عام، وهو ما أدى إلى خسارة في المبيعات قدرها 10 مليارات يورو.

وكشف اتحاد أرباب العمل الأوروبيين في بيان له، أن نسبة خسارة الصالات الرياضية بسبب الجائحة بلغت نحو 15.4% من إجمالي 64.8 مليون مستخدم، كانت تحظى بها هذه المراكز قبل عام ما يمثل خسارة في المبيعات قدرها 10 مليارات يورو.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" عن الاتحاد في بيان له، أن انتشار كورونا وإجراءات الحجر أولاً ثم القيود المفروضة على الأماكن المغلقة لاحقاً، دفع 10 ملايين مواطن أوروبي إلى مغادرة الصالات الرياضية التي كانوا مشتركين بها.

ووفقاً للدراسة التي أجرتها جمعية الصناعة الأوروبية "يوروب أكتيف" وشركة الاستشارات "ديلويت"، فإن عدد المشتركين انخفض من 64.8 مليون في عام 2019 إلى 54.8 مليون في العام الماضي.

كانت السويد الدولة الوحيدة التي أبقت على مراكزها الرياضية مفتوحة منذ تفشي الجائحة، في القارة في مارس 2020 حتى شهر يونيو 2021، وعلى النقيض #إيرلندا التي سمحت بفتح أبواب المراكز الرياضية خلال 38% فقط من تلك الفترة المشار إليها، بينما سمحت المملكة المتحدة بفتحها بنسبة 50%.