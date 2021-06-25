هنا.. منزل «الليجا» في الإمارات

مراد المصري (دبي)

لم تعد بحاجة لركوب الطائرة والسير في شوارع مدريد بحثاً عن مقر رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، فمقرهم هنا في دبي على بعد كيلو مترات، ويمكن الوصول إليه بسهولة بالسيارة أو المترو، وتحديداً في مركز دبي للسلع المتعددة في أبراج بحيرات جميرا، حيث افتتحت الرابطة قبل أيام المقر الجديد لها والذي تعتبره منزلها في دبي، وهي التي أعلنت أنه المقر الإقليمي لها لإدارة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «دول مينا».

وجهت «الليجا» دعوة خاصة إلى «الاتحاد الأسبوعي» لزيارة المقر الجديد، حيث كان في استقبالنا مايتي فينتورا، مديرة المكتب الإقليمي لليجا، وداني باريخا مندوب «الليجا» في الإمارات.

وبينما دخلنا المكتب وجدنا أنفسنا وسط أجواء الدوري الأشهر عالمياً بوجود الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، والمنافسة الشهيرة مع ريال مدريد بين فريقين يخوضان أقوى «كلاسيكو» في العالم، وحققا نجاحات بارزة في أوروبا، إلى جانب فرق أخرى أثبتت علو كعب الكرة الإسبانية من خلال حصد لقب الدوري الأوروبي بوساطة عدة فرق إسبانية في العقد الأخير آخرها فياريال وقبلها إشبيلية وأتلتيكو مدريد.

وعبرت مايتي فينتورا، عن سعادتها بافتتاح المقر الجديد في مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي.

وقالت: أتذكر عندما حضرنا هنا لأول مرة إلى الإمارات كان ذلك في عام 2014، كان لدينا غرفة صغيرة مؤقتة، ولم نكن متأكدين من المدة التي سنبقى فيها هنا، وهل سنقوم بافتتاح مكتب رسمي لنا، كل هذه التساؤلات والشكوك سرعان ما تبخرت وتأكدنا لاحقاً أنه المكان المثالي لنا ليس فقط للتواجد في الإمارات، ولكن لإدارة أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليكون هو المقر الإقليمي لنا.

وتابعت: الأمر لا يقتصر على وجود هذا المكتب للأعمال الإدارية، ولكن حضور «الليجا» أصبح بارزاً من خلال أكاديمية تطوير الأداء الموجودة في مدينة دبي الرياضية، والعديد من المشاريع الرياضية الواعدة مثل الفريق الذي يحمل اسم «الليجا» في دوري الدرجة الثانية، والبطولات والملتقيات التي تقام للناشئين بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، لعل أبرزها كان قبل عامين بإقامة بطولة «لاليجا بروميسيس» بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في مدينة العين بمشاركة الأندية الإسبانية وأندية محلية هنا، وغيرها من البطولات الأخرى، دون إغفال الدورات التدريبية التي اعتدنا القيام بها بشكل دوري خصوصاً قبل جائحة فيروس «كورونا».

أما داني باريخا، فاعتبر أن التواجد هنا كان خياراً استراتيجياً أثبت صحته مع مرور الوقت، وقال: نحن هنا أقرب لجماهيرنا بالتفاعل معهم وإقامة العديد من الفعاليات التي من شأنها تأكيد قدرة «الليجا» وأن تكون أكثر من مجرد بطولة دوري تتم متابعتها عبر التلفاز، ولكن من خلال التفاعل معها على أرض الواقع وقدرتها على القيام بالتغيير المأمول نحو الأفضل، سواء بالبرامج التي قمنا بها هنا في الإمارات، أو الدول في المنطقة ومنها على سبيل المثال، المشاريع التي تمنح الأمل للاجئين وغيرها.

يعد «الليجا» أول دوري عالمي لكرة القدم يقوم بافتتاح مكتب له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2014، والذي نجح في تحقيق مستويات متابعة قوية في المنطقة، حيث يبلغ عدد متابعيه المحليين على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 24 مليون متابع، وتشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدورها سوقاً ذات أهمية متنامية بالنسبة إلى الدوري، ومن المرجّح أن يتنامى دور المنطقة في قطاع الرياضات العالمي خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، إذ تشير دراسة صدرت مؤخراً عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز إلى إمكانية تحقيق نمو بنحو 9% في قطاع الرياضة بحلول عام 2026.