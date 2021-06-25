النصر السعودي يحقق مفاجأة «خليجي السلة» ويطيح شباب الأهلي

علي معالي (دبي)

فجر فريق النصر السعودي مفاجأة من العيار الثقيل في النسخة 40 من بطولة الأندية الخليجية، هزم شباب الأهلي 114-111 في الدور قبل النهائي ليضرب عصفورين بحجر واحد، تأهل للمرة الأولى في تاريخه لنهائيات الخليج، كما صعد للدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات دوري أبطال آسيا.

لعب الفريق السعودي مباراة كبيرة من بداية المباراة لنهايتها، وأكد العالمي أنه بالفعل واحد من الفرق القادمة من الخلف والتي أثبتت كفاءة عالية في النسخة الأولى الخارجية التي يشاركون فيها، وما حدث في هذه النسخة رقم 40 يعتبر مفاجأة من العيار الثقيل.

انتهت أرباع المباراة بنتيجة 18- 18، 25- 26، 26- 25، 28- 28، 17-14، وكان الفريقان قد تعادلا في الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 97-97، ليتم الاحتكام لوقت إضافي مدته 5 دقائق. قاد الفريق السعودي المحترف الأمريكي براندون اوستن الذي سجل 28 نقطة، وفي المقابل سجل تايلور محترف شباب الأهلي 39 نقطة، وبذلك يلتقي في المباراة النهائية النصر مع الكويت الكويتي مساء الغد على صالة نادي شباب الأهلي على قمة اللعبة في منطقة الخليج.