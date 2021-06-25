فودين عن مواجهة ألمانيا: أتمنى أن نسبب لهم المتاعب

لندن (د ب أ)

أبدى فيل فودين صانع ألعاب المنتخب الإنجليزي، رغبته في إثبات إمكانياته في مواجهة المنتخب الألماني، وذلك بعدما فشل في تحقيق توقعاته في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

وبينما انتهى الموسم الماضي بخيبة أمل لمانشستر سيتي بعد الهزيمة في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، فإن الموسم كان بمثابة إنجاز للاعب صاحب 21 عاماً.

وأضاف فودين بطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة المحترفة لرصيده الهائل من البطولات، بالإضافة إلى أدائه الرائع مع فريق المدرب جوسيب جوارديولا والذي نتج عنه فوزه بجائزة أفضل لاعب شاب في العام.

لكن نجم مانشستر سيتي لا يرى أنه قدم ما يكفي للمنتخب الإنجليزي، وهو مصمم على إصلاح الأمر من خلال مباراة دور الستة عشر المنتظرة أمام منتخب ألمانيا.

وقال فودين: لكي أكون صادقاً أتوقع الكثير من نفسي لكنني لن أكون قاسياً. وأضاف: لم أحصل على فرصة المشاركة في المباريات مثلما أردت، لكنني أمل في أن أحظى بالفرصة مجدداً لأظهر ما أنا عليه، لدي شعور بأنني يمكنني تقديم المزيد في تلك البطولة.

وأوضح فودين: مثلما فعلت مع مانشستر سيتي لقد سجلت العديد من الأهداف وأرغب في مواصلة ذلك مع المنتخب. وسدد فودين كرة في القائم في مباراة إنجلترا الأولى بالمجموعة الرابعة، و التي فازت بها على كرواتيا 1 / صفر، قبل أن يتم استبداله، مثلما حدث في المباراة الثانية أمام اسكتلندا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وخرج فودين «21 عاماً» من قائمة من 23 لاعباً لمواجهة جمهورية التشيك يوم الثلاثاء الماضي، بعد حصوله على بطاقة صفراء. وبسؤاله عن تفاؤله بإمكانية تقديم الكثير أمام المنتخب الألماني، قال فودين في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا": بالتأكيد آمل في ذلك وأنتظر مباراة ألمانيا، يمكننا التعبير عن إمكانياتنا.

واختتم تصريحاته قائلاً: بالمهاجمين الذين لدينا يمكننا حقاً أن نسبب المتاعب لهم، لذلك آمل أن نكون حاضرين في تلك المباراة، وأن نكون في أفضل حالاتنا في ذلك اليوم. وكان عدد اللاعبين الجاهزين تحت قيادة جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي اليوم الجمعة، استعداداً لمباراة الفريق المرتقبة أمام نظيره الألماني (المانشافت) قد اقتصر على 24 لاعباً.

ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل على استاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن ضمن فعاليات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020) .

وواصل الثنائي ماسون مونت وبن تشيلويل نجما فريق تشيلسي غيابهما عن استعدادات المنتخب الإنجليزي بسبب وضعهما في العزل الصحي نتيجة مخالطتهما اللاعب الاسكتلندي بيلي جيلمور زميلهما في تشيلسي، والذي جاءت نتيجة مسحته إيجابية بالنسبة لفيروس كورونا بعد مباراة المنتخبين الإنجليزي والاسكتلندي يوم الجمعة الماضي في دور المجموعات بالبطولة.

وشارك المدافع هاري ماجواير في تدريبات المنتخب الإنجليزي بعدما تدرب منفردا في الأيام الماضية. ولم يتضح بعد ما إذا كان مونت وبن تشيلويل يستطيعان خوض المباراة المقررة أمام ألمانيا الثلاثاء المقبل.