"يويفا" يوافق على مطالب اللاعبين المسلمين

لوزان (أ ف ب)

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على سحب زجاجات الجعة من أمام اللاعبين المسلمين خلال المؤتمرات الصحفية في حال تقدموا بطلب من أجل ذلك، بعد تصرف لاعب وسط فرنسا بول بوجبا الذي أثار جدلاً واسعاً.

وأكد متحدث باسم الاتحاد القاري للعبة مؤكداً معلومات نقلتها صحيفة "دايلي تليجراف" البريطانية: سنسأل اللاعبين المسلمين إذا كانوا موافقين أم لا، مذكراً أن الأمر يتعلق بجعة من دون كحول.

وأضاف المتحدث أيضاً، أنّ شركة "هاينيكن" المنتجة للجعة وإحدى الرعاة الأساسيين لكأس أوروبا "موافقة على هذه المقاربة".

وكان بوجبا سحب زجاجة الجعة الموضوعة أمامه على الطاولة، قبل التحدث إلى الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي بعد انتهاء مباراة فرنسا وألمانيا، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن تصرف لاعب الوسط الفرنسي جاء بعد 24 ساعة من قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسحب زجاجتين من "كوكا كولا" وطالب بشرب الماء بدلاً من المشروب الغازي الأميركي الشهير.

وكان الاتحاد القاري أشار لاحقاً بعد الحادثتين، أنّ اللاعبين عموماً لا يواجهون أي غرامة، لكنه قام بتذكير اتحادات المنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة القارية بأهمية الشركات الراعية "للبطولة ولكرة القدم الأوروبية عموماً.