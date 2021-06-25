ماتيوس ينتقد لوف

لندن (د ب أ)

قال النجم الألماني الدولي السابق لوثار ماتيوس، إن يواخيم لوف المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني لكرة القدم، تسبب في حالة من عدم الأمان داخل فريقه بتغير أسلوبه التكتيكي وما يتعلق بالأفراد أيضاً.

واحتاج المنتخب الألماني إلى تسجيل ليون جوريتسكا هدف التعادل في شباك المجر في الدقيقة 84، ليتمكن من حجز بطاقة التأهل لدور الستة عشر من كأس أمم أوروبا 2020، وسيواجه الفريق نظيره الإنجليزي في ملعب "ويمبلي" يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن لوف، الذي حقق لقب كأس العالم مع المنتخب الألماني في البرازيل عام 2014، تأكد في مارس الماضي رحيله عن منصبه بعد نهاية البطولة. ويرى ماتيوس أن التواصل بين اللاعبين ولوف بات مفقوداً، في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن تولى هانز فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ المنصب خلفاً له.

وقال ماتيوس، الذي شارك في خمس بطولات كأس عالم وأربع نسخ من بطولة أمم أوروبا: ليس لدي نفس الشعور الذي كان لدي منذ سبعة أعوام حينما فزنا بكأس العالم.

وأضاف: افتقدت التواصل بينه وبين اللاعبين على أرضية الملعب، لقد غير الكثير من الأشياء، قام بتغيير لاعب تلو الآخر وكذلك النظام. وتابع ماتيوس: جوشوا كيميتش لعب في أربعة مراكز أمام المجر، لقد بدأ على الخط مثل الرقم 7، ومع بداية الشوط الثاني كان يلعب كرقم 8.

وأوضح: بعد عشر دقائق كان رقم 6 في المكان الذي لعب فيه توني كروس من قبل، وبعد ذلك كنا بحاجة لتسجيل هدف وكان هو يلعب في خط الدفاع كظهير أيمن.

وواصل ماتيوس: حسنا لقد حققنا نتيجة لكن كيف يشعر كل لاعب بالثقة الآن، حينما يتم تغيير مركزه في الكثير من المرات خلال المباراة، لا يوجد أمان في هذا الفريق.

وأشاد ماتيوس بلاعب وسط تشيلسي والمنتخب الألماني كاي هافيرتز، مشبهاً إياه بالنجم الدولي الفرنسي السابق زين الدين زيدان، وقال ماتيو: حركته تذكرني قليلاً بزيدان.

وأضاف: أحدهم سألني، من هو اللاعب الذي يشبه هافيرتز من الزمن الذي لعبت فيه كرة القدم، فقلت أعتقد أنه مثل زيدان.

واختتم ماتيوس تصريحاته قائلاً: يمكنه التسجيل والتمرير وأداؤه أنيق وسريع، لقد رأيت ما فعله في الأربعة أعوام الماضية في ليفركوزن وما فعله في تشيلسي، وأعتقد أن لديه الإمكانيات ليصبح واحداً من أفضل اللاعبين في العالم في المستقبل.