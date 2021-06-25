اتحاد الكرة يُنظم مؤتمراً طبياً

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد الكرة، بالتعاون مع مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي، مؤتمراً طبياً بعنوان «أحدث التقنيات الجراحية والعلاجية لقطع وترميم الرباط الصليبي»، بمشاركة واسعة من الأطقم الطبية العاملة في الأندية والمنتخبات الوطنية الإماراتية والعالمية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وافتتح الدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة فعاليات المؤتمر ورحب بمحاضري المؤتمر وجميع المشاركين، مؤكداً حرص واهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد على دعمه لجهود ومبادرات اللجنة الطبية الرامية لتطوير قدرات وخبرات الأطقم الطبية بالأندية والمنتخبات الوطنية الإماراتية، والوقوف على كافة تطورات الطب الرياضي، في ظل اهتمام اتحاد الكرة بسلامة منتسبيه، وخاصة لاعبي كرة القدم.