الكويت إلى نهائي «خليجية السلة»

علي معالي (دبي)

قلب فريق الكويت الكويتي تأخره إلى انتصار كبير على الأهلي البحريني في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما على صالة نادي شباب الأهلي في النسخة الـ40 ليتأهل الكويت إلى نهائي بطولة الخليج وأيضاً إلى المرحلة الثانية من تصفيات الأندية الآسيوية، بالفوز 102-96.

ظل الفريق البحريني متقدماً معظم أوقات المباراة لكنه لم ينجح في الحفاظ على تقدمه، حيث استطاع الكويت «قلب» الطاولة على نسور البحرين في آخر الدقائق، ويقترب الفريق الكويتي أيضاً خطوة مهمة للغاية من تحقيق لقبه الثاني في تاريخه بعد فوزه بلقب 2003.

انتهى الربع الأول لصالح الأهلي 25-16، وكان واضحاً التقارب الكبير في المستوى، وكان الأجنبي إيه جي متألقاً في صفوف الكويتي متصدر المسجلين خلال الربع الأول بـ11 نقطة مقابل 7 نقاط للبحريني هشام سارهر، وفي بداية الربع الثاني تعادلا 25-25، وتقدم الكويتي بنقطة، لكن الأهلي نجح في القفز بالنتيجة إلى 7 نقاط (38-31) بعد مرور منتصف الربع الثاني، ونجح البطل الكويتي في إنهاء الربع لصالحه 28-24، ومع ذلك تقدم الأهلي 49-44.

ومع بداية الربع الثالث كانت الرميات الثلاثية سباقاً بين لاعبي الفريقين خاصة الأهلي (نسور البحرين)، والذي دفع مدرب الأبيض الكويتي إلى لانفعال على لاعبيه بعد أن وصل الفارق إلى 10 نقاط في وقت قياسي، وفي منتصف الشوط تماسك «الأبيض» وقلص النتيجة إلى 4 نقاط، وواصل الكويت تألقه وينتهي الربع الثالث 29-27، ولكن النتيجة العامة للبحريني 76-73.

وفي الربع الرابع عاد البحريني للرميات الثلاثية ووسع الفارق لمصلحته بـ7 نقاط، وفي منتصف الربع الأخير ينجح الكويت في التقدم بنقطة (87-86) بعد صحوة بيضاء بفضل الدفاع الجيد تحت السلة، وينهي المباراة لصالحه 1-2 مقابل 96، وكان إيه جيه هو الأفضل بتسجيله 30 نقطة وكان من العناصر المؤثرة للغاية في قلب موازين المباراة لصالح فريقه برمياته الثلاثية القاتلة.