سلة ألمانيا من دون شرودر

هانوفر (د ب أ)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة السلة اليوم الجمعة، أن المنتخب سيفتقد جهود دينيس شرودر نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في التصفيات المقررة في كرواتيا، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وسيغيب شرودر عن المنتخب بسبب متطلبات التأمين "الهائلة"، والتي اعترف الاتحاد الألماني بأنه لا يمكنه الالتزام بها. فقد حالت القيمة السوقية الكبيرة لشرودر وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، دون استطاعة الاتحاد الألماني لإعلان التزامه بتلك المتطلبات.

وقال شرودر 27« عاماً» لاعب فريق لوس أنجلوس ليكرز: أشعر بالأسف حقاً لأن الفريق سيخوض المنافسات في مدينة سبليت بدوني، ولأنني لن أستطيع دعمه.

ويستهل المنتخب الألماني مشواره في التصفيات يوم الثلاثاء المقبل، وسيتنافس مع منتخبي المكسيك وروسيا في دور المجموعات.