كرواتيا تتسلح بالثقة في مواجهة «الماتادور»

ميونيخ (د ب أ)

أكد ماتيو كوفاسيتش نجم المنتخب الكرواتي لكرة القدم، أن الفريق استعاد ثقته بنفسه مع اجتياز دور المجموعات والعبور إلى دور الستة عشر، في بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية «يورو 2020».

واجتاز المنتخب الكرواتي المجموعة الرابعة الصعبة في الدور الأول للبطولة، وحجز مكاناً في دور الستة عشر، الذي يلتقي فيه المنتخب الإسباني يوم الاثنين المقبل.

وقال كوفاسيتش، الفائز مع تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي: رأيت هذا في التدريبات، كان الفريق مفعماً بالثقة ولا يطيق الانتظار حتى مباراته المقررة أمام إسبانيا... نحن جميعاً جاهزون.

وأوضح: علينا أن نظهر هذا حتى وإن لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق.

وتقام المباراة أمام المنتخب الإسباني على استاد "باركن" في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ما يرجح حضور المزيد من المشجعين الكروات عما كان عليه عدد المشجعين في مباريات الفريق بدور المجموعات والتي أقيمت في لندن وجلاسجو، حيث إجراءات السفر الصارمة بسبب جائحة كورونا.

وقال بورنا باريسيتش قلب دفاع المنتخب الكرواتي في معسكر الفريق التدريبي بكرواتيا: مشجعونا الذين افتقدناهم بالفعل سيعودون، نرى أننا نستطيع تقديم مباراة رائعة أمام إسبانيا.

واجتاز المنتخب الإسباني دور المجموعات عبر المجموعة الخامسة، بالتعادل مع السويد وبولندا والفوز الساحق 5 / صفر على سلوفاكيا، ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف السويد، وهو المركز الذي احتله المنتخب الكرواتي أيضاً في المجموعة الرابعة، بعد الفوز على اسكتلندا 3 / 1 في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة.