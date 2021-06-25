فرستابن بطل تجارب «ستايريان الكبرى»

لندن (رويترز)

سجل ماكس فرستابن متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أسرع لفة في التجارب الحرة الأولى لجائزة ستايريان الكبرى على الحلبة النمساوية المملوكة لفريقه رد بول اليوم الجمعة.

وبلغ زمن أفضل لفة للسائق الهولندي البالغ من العمر 23 عاما دقيقة واحدة و05.910 ثانية، بينما جاء الفرنسي بيير جاسلي في المركز الثاني مع فريق ألفا تاوري المملوك لرد بول بفارق 0.256 ثانية.

واحتل سائق مرسيدس لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات والذي يتأخر بفارق 12 نقطة عن فرستابن بعد سبعة سباقات، المركز الثالث بفارق 0.422 ثانية عن سائق رد بول وجاء زميله فالتيري بوتاس رابعاً.

وكان الياباني يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري في المركز الخامس، بينما احتل سائقا ألباين فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون المركزين السادس والسابع على الترتيب. وسيكون سباق الأحد الأول ضمن سباقين على حلبة سبيلبرج رد بول.

ويسعى رد بول لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي بعد فوزه في موناكو وأذربيجان وفرنسا، وكانت آخر مرة حقق فيها أربعة انتصارات متتالية في 2013 قبل عصر المحركات التوربينية المكونة من ستة صمامات، والذي أسفر عن هيمنة مرسيدس لسبع سنوات انطلاقاً من 2014.

وكان كارلوس ساينز سائق فيراري واحداً من عدة سائقين دارت سياراتهم حول نفسها في التجارب، وأنهى السائق الإسباني الجولة في المركز 11 وجاء زميله شارل لوكلير القادم من موناكو في المركز العاشر. كما دارت سيارة سائق رد بول سيرجيو بيريز الفائز في باكو حول نفسها واحتل المركز 13.