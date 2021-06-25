البايرن يبدأ مشوار الحفاظ على «البوندسليجا» 13 أغسطس

برلين (د ب أ)

كشف جدول منافسات الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» للموسم المقبل، عن مواجهة بايرن ميونيخ في بداية رحلة الدفاع عن اللقب لبروسيا مونشنجلادباخ في 13 أغسطس، وستقام المباراة على ملعب مونشنجلادباخ.

وطبقاً للجدول الذي نشرته رابطة الدوري الألماني اليوم الجمعة، تأتي مباراة بايرن ميونيخ المتوج بلقب البوندسليجا للموسم التاسع على التوالي، أمام مضيفه مونشنجلادباخ في افتتاح منافسات المرحلة الأولى، وستشهد مواجهة بين جوليان ناجلسمان وأدي هيتر المدربين الجديدين لبايرن ومونشنجلادباخ، على الترتيب.

ويحل لايبزيج، وصيف بطل الموسم الماضي، ضيفاً على ماينز، بينما يستضيف بروسيا دورتموند فريق آينتراخت فرانكفورت.

أما فولفسبورج، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، فيستهل مشواره في الموسم الجديد على ملعبه أمام بوخوم الصاعد للدرجة الأولى، كما يلتقي شتوتجارت مع جريتر فورت الصاعد هو الآخر للدرجة الأولى.

وقبل انطلاق منافسات الدوري، تقام مباريات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا، بينما تقام مباراة كأس السوبر الألماني في 17 أغسطس ويحل فيها بايرن ميونيخ ضيفا على بروسيا دورتموند.

وتقام مباراتا القمة بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في الدوري، في أوائل ديسمبر في دورتموند وفي أواخر أبريل في ميونيخ. ويحل بايرن ميونيخ ضيفاً على لايبزيج في 11 أو 12 سبتمبر ثم يستضيفه في الرابع أو السادس من فبراير.

وتقام المرحلة الأخيرة من الدوري في 14 مايو 2022 وتتضمن مواجهة فولفسبورج مع بايرن ودورتموند مع هيرتا برلين وأرمينيا بيليفيلد مع لايبزيج.