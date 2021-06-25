كليبرز يقلص الفارق مع صنز في نهائي الغرب

نيويورك (د ب أ)

أنعش لوس أنجلوس كليبرز أماله في مواجهة فينيكس صنز وتغلب عليه 106 / 92، في ثالث مباراة بمواجهة الفريقين في نهائي منطقة الغرب بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقلص كليبرز تقدم فينيكس صنز بذلك إلى 2 / 1 في المواجهة، التي تحسم لصالح الفريق الأكثر فوزاً خلال سبع مباريات. ويدين كليبرز بفضل كبير في الفوز للاعبه بول جورج الذي سجل 27 نقطة و15 متابعة وثمانية تمريرات حاسمة، كما أضاف زميله ريجي جاكسون 23 نقطة.

وكان دياندر آيتون أبرز عناصر فينيكس صنز خلال المباراة وسجل للفريق 18 نقطة، وأضاف كريس بول 15 نقطة و12 تمريرة حاسمة. وتقام المباراة الرابعة في مواجهة الفريقين صباح الأحد على ملعب لوس أنجلوس كليبرز.