«الشارقة الرياضي» ينظم ورشة «التحول الرقمي» في الأندية

الشارقة (الاتحاد)

استضاف نادي الشارقة، ورشة عمل نظمها مجلس الشارقة الرياضي للتعريف ببرنامج الموارد البشرية الموحد الذي سيتم تطبيقه على كافة أندية الإمارة الباسمة، في إطار الجهود المشتركة بين المجلس والأندية للتأقلم مع برامج التحول الرقمي، والتنسيق بشأن الدورات والخطط التدريبية لموظفي الأندية من أجل تفعيل وتشغيل برنامج الموارد البشرية الإلكتروني الجديد، والمتعلقة بالتحول الرقمي الكامل للأندية الرياضية، من خلال استخدام حزمة من التطبيقات والبرامج المتكاملة والمترابطة، بإجراءات ميسرة وسريعة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت بحضور سلطان إبراهيم العسكر، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية، ومحمد علي القصير المدير التنفيذي لنادي الشارقة، وحارب الرميثي عضو إدارة الشؤون المالية والإدارية بنادي الشارقة، ومن جانب مجلس الشارقة الرياضي، حضر الورشة، عبد الله حسين آل علي، مدير إدارة الخدمات المساندة بمجلس الشارقة الرياضي، وممثلي مجلس الشارقة الرياضي.

ومن جهته أعرب سلطان إبراهيم العسكر، رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية بنادي الشارقة الرياضي، عن سعادته بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، بما يصب في صالح الارتقاء بآلية الموارد البشرية وبالنظم الإدارية والمالية الرياضية في الإمارة، وبما يساهم في تحقيق وتمكين أهداف المجلس لتدشين التحول الرقمي بشكل كامل.

وأضاف: التحول الرقمي يساعدنا في تطوير وتسريع طريقة العمل اليومية في النادي بحيث يقلل من الأعمال الورقية والمكتبية الرتيبة ليتم استغلال تطور التكنولوجيا الكبير الحاصل الآن لزيادة الكفاءة في خط سير العمل، وتقليل الأخطاء وزيادة الإنتاجية وتوفير الوقت.

ويأتي ذلك تطبيقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة والتي تضع خطوات التحول الرقمي كأهم أولويات خطط واستراتيجيات النهضة الشاملة، ودعم مسيرة التنمية في الإمارة. كما تقدم العسكر بالشكر إلى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ولإدارة الخدمات المساندة وقسم تقنية المعلومات بالمجلس على جهودهم وحرصهم على طرح ومناقشة المبادرات للتعريف، وتوضيح أسلوب العمل على برامج التحول الرقمي.