سائق أستون مارتن يغازل الإنجليز في يورو 2020





سبيلبرج (د ب أ)

قال السائق الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق أستون مارتن والمتوج أربع مرات بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، إنه لا يرى أن المنتخب الألماني المرشح الأوفر حظاً في المواجهة المقررة أمام نظيره الإنجليزي، يوم الثلاثاء المقبل في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2020».

وقال فيتيل في تصريحات لشبكة "سكاي" التليفزيونية، خلال استعداداته لسباق جائزة ستيريا الكبرى المقرر في النمسا بعد غد الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1: أود أن تتأهل ألمانيا، لكن الفريق الأفضل سيفوز، وقال فيتيل المولود في هيبنهايم: بالطبع أفضل المنتخب الألماني، لكنني سأكون سعيداً أيضاً إذا فاز المنتخب الإنجليزي، وسأكون سعيدا إذا توج المنتخب الإنجليزي باللقب أيضاً.

وسيتابع فيتيل سائق فريق أستون مارتن مباراة المنتخبين الألماني والإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل عبر شاشات التلفاز.وتحمل المباراة مذاقاً خاصاً على المستوى الشخصي بالنسبة لفيتيل الذي يتنافس بسيارة فريق بريطاني منذ بداية هذا الموسم. وقال فيتيل: أتنافس بسيارة فريق إنجليزي وأعشق بريطانيا لعدة أسباب.