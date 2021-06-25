«هيركين لين» أمل الإمارات في «الديربي الأيرلندي»

محمد حسن (دبي)

يستضيف مضمار كوراه في أيرلندا عصر اليوم سباق الديربي الأيرلندي الكلاسيكي للفئة الأولى، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط لمسافة 2400 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية مليون يورو برعاية «السوق الحرة دبي».

ويعد المهر «هيركين لين» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وبقيادة وليام بيوك، أمل الإمارات، وكان المهر المنحدر من نسل «فرانكل» قد فاز بسباق «دانتي ستيكس» كما حل في المركز الثالث في «الديربي» الإنجليزي.

وكانت خيول الإمارات قد حققت إنجازات عديدة، وأول فوز جاء عبر الجواد «شريف دانسر» للمغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل ستاوت، وبقيادة والتر سوينبورن في العام 1983، مسجلاً زمناً قدره 2:29:40 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني عبر «أولد فيك» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإشراف المدرب هنري سيسيل، وبقيادة ستيفن كوثين عام 1989 مسجلاً زمناً وقدره 2:29:90 دقيقة.

وجاء الفوز الثالث عبر الفرس المميزة «سلسبيل» للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب جون دنلوب وبقيادة الفارس ويلي كارسون في العام 1990 مسجلة زمناً وقدره 2:33:00 دقيقة. وحقق فريق جودلفين أول فوز له بواسطة المهرة «بلانشين»، التي كانت أول خيل يقضي فترة الشتاء في إسطبلات «القوز» في دبي بإشراف المدرب هلال إبراهيم وبقيادة فرانكي ديتوري في عام 1994، وسجلت زمناً وقدره 2:32:70 دقيقة.

وحقق «وينجد لاف» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف أندريه فابر، وبقيادة أوليفييه بيلييه اللقب في عام 1995، مسجلا 2:30:10 دقيقة.

وفاز «جاك هوبس» لجودلفين بلقب العام 2015، بإشراف جون جوسدن، وبقيادة ويليام بيوك، وقطع المسافة في 2:34:93 دقيقة.

ويعد المهر «جاليليو» لسو ماجنير، وبإشراف ايدن اوبراين وبقيادة الفارس الأسطوري مايكل كينان هو صاحب الزمن القياسي للسباق وقدره 2:27:10 دقيقة وسجله في عام 2001.

انطلق أول سباق للديربي الأيرلندي عام 1866 بواسطة إيرل أوف هوث، مارجويس أوف دور جيدا، وأيرل أوف شارماونت وفاز به للمرة الأولى، الجواد «سليم».

