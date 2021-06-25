«أناقة لبيب» حديث جماهير الزمالك ومصدر تفاؤلها!

مصطفى الديب (أبوظبي)

خطفت أناقة حسين لبيب رئيس اللجنة المعينة التي تدير نادي الزمالك المصري أنظار الجميع بعد توليه المسؤولية منذ حوالي شهر، وتناولت جماهير القلعة البيضاء «شياكة» رئيس ناديهم المعين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح حديث الكثير من «المجموعات».

وأبدى عشاق الزمالك إعجابهم بما يرتديه حسين لبيب خاصة الملابس الشبابية الأنيقة والألوان البراقة التي تجلب التفاؤل، وعبر الكثيرون عن تفاؤلهم بملابسة خاصة «السروال التركواز»، الذي حضر به مباراة فريق النادي لكرة السلة أمام الاتحاد السكندري التي انتهت بفوز أبناء ميت عقبة، بعد مباراة صعبة في نهائي دوري السوبر.

وطالبت الجماهير حسين لبيب بارتداء نفس الملابس خلال مباريات الفريق المقبلة من أجل حسم اللقب، لاسيما وأن الفريق بحاجة إلى فوز وحيد على الاتحاد من أجل حسم لقب دوري سوبر السلة.

وتزامن فوز فريق سلة الزمالك مع تجديد نجم الفريق أحمد سيد «زيزو» عقده لثلاث سنوات جديده مع قلعة ميت عقبة وظهر حسين لبيب بنفس الملابس التي كان يرتديها خلال مباراة السلة، مما زاد من تفاؤل عشاق «البيت الأبيض» برئيس ناديهم.

وأصبحت ملابس حسين لبيب رئيس النادي ونجم الزمالك السابق في كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر مؤخراً مصدر إلهام لجماهير ناديه حيث تساءل الكثيرون عن أماكن بيعها وأنواعها لشراء مثلها.

وأرسلت الجماهير رسائل شكر لرئيس النادي ولجنته على المجهودات التي يبذلها من أجل استقرار القلعة البيضاء بعد فترة من الارتباك لاسيما بعد تجديد نجم دفاع فريق الكرة محمود حمدي «الونش»، قبل أيام ونجم الوسط «زيزو» بالأمس لمدة ثلاث سنوات لتتأكد الجماهير من أن اللجنة الحالية تقوم بعملها على أكمل وجه.

ولم تنس جماهير الزمالك نجمها التونسي فرجاني ساسي، حيث طالبت لبيب بضرورة عقد جلسة معه من أجل إقناعه بالبقاء داخل قلعة ميت عقبة بعدما فشلت اللجنة الماضية في ملف التفاوض معه وكذلك طالبت بالإسراع في تجديد عقد نجم هجوم الفريق المغربي أشرف بن شرقي.

